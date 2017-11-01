Новый космический телескоп James Webb Space Telescope официально получил первые задания

Новый космический телескоп James Webb Space Telescope
, который только что прошел программу криогенных испытаний и еще даже не был отправлен на стартовую площадку, уже получил первые официальные заказы
на работу. Согласно нынешним планам, этот телескоп, на создание которого были потрачены миллиарды долларов, будет запущен в космос в 2019 году при помощи ракеты Ariane 5. И во время первого этапа работы телескоп произведет 13 наблюдений за космическими объектами и явлениями совершенно различной природы в глубинах Вселенной.
Все данные, собранные в ходе первого этапа наблюдений, будут выложены в открытый доступ сотрудниками института Space Telescope Science Institute (STScI) в рамках программы Director's Discretionary Early Release Science (DD-ERS). Это мероприятие будет преследовать сразу несколько целей, демонстрацию всех возможностей нового астрономического инструмента, что, в свою очередь, позволит ученым составить планы последующих наблюдений, используя весь арсенал инструментов и потенциал телескопа.
Телескоп James Webb Space Telescope имеет основное зеркало, диаметром 6.5 метров, составленное из 18 сегментов. Для сравнения, космический телескоп Hubble имеет зеркало, диаметром 2.4 метра. За счет этого новый телескоп будет выигрывать по всем параметрам не только у "старичка" Hubble, его возможности в области наблюдений в инфракрасном диапазоне превзойдут возможности космического телескопа Spitzer
.
Тринадцать программ первых наблюдений были отобраны экспертной комиссией более чем из сотни предложений. В этих наблюдениях будут активно использоваться все четыре инструмента телескопа. На эти наблюдения уже выделено 460 первых часов работы телескопа и они будут проведены в течение пяти месяцев. Целями наблюдений являются сверхмассивные черные дыры, самые древние из галактик
, квазары, экзопланеты WASP-39b и WASP-43b, Юпитер и его спутники.
В ходе наблюдений DD-ERS телескоп James Webb Space Telescope также произведет обзоры некоторых областей неба, которые уже были ранее исследованы телескопом Hubble в рамках программы Frontier Fields. Из-за необходимости защиты нового телескопа от солнечного света наблюдения за такими областями будут доступны только в определенные периоды, но сделанные снимки позволят астрономам еще глубже почувствовать разницу между старым и новым телескопами.
Напомним нашим читателям, что основная миссия телескопа James Webb Space Telescope рассчитана на пять лет. Но, если на это дело будут выделены необходимые деньги, телескоп сможет проработать на орбите гораздо дольше, не меньше, чем его предшественник.