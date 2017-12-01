 |  | Сегодня, 08:20 | Космос и Авиация

Китайский космический детектор зарегистрировал сигналы, которые могут быть сигналами от частиц темной материи

Темная материя


Поиски доказательств существования темной материи, таинственной субстанции, на долю которой приходится большая часть от общего количества материи во Вселенной, ведутся учеными-физиками уже достаточно давно. Однако, ни один из многочисленных экспериментов так и не принес положительных результатов, указывающих на сам факт существования частиц темной материи, их природу и характеристики. Но на днях члены научной группы китайской научной космической миссии DAMPE объявили о том, что в собранных ими данных наблюдаются четкие сигналы, которые могут являться сигналами частиц темной материи. Этот факт еще не может служить достоверным доказательством существования темной материи, но он может послужить в качестве указателя направления, в котором ученым требуется продолжать свои дальнейшие поиски.

Исследовательский космический аппарат Dark Matter Particle Explorer (DAMPE) был разработан для поисков гипотетических частиц темной материи, называемых WIMP-частицами (weakly interacting massive particles), путем регистрации следов цепочек их возможного распада. Аппарат был запущен в космос в декабре 2015 года. Его основной инструмент, множество тонких датчиков, способен регистрировать направление, энергию и электрический заряд частиц, попадающих в его зону чувствительности. Объектами основного интереса со стороны ученых являлись электроны и позитроны, ведь согласно предположениям, две WIMP-частицы при столкновении взаимно уничтожают друг друга, создавая при этом пару электрон-позитрон.

За первые 530 суток работы инструмент DAMPE зарегистрировал около 1.5 миллионов электронов и позитронов, которые входят в состав космических лучей, источниками которых являются черные дыры, нейтронные звезды и взрывы сверхновых. Большое количество полученных данных позволило ученым выстроить зависимость количества частиц от их энергии. И на ожидаемой ровной кривой, ученые обнаружили аномальный провал. "Этот провал может стать доказательством существования темной материи" - рассказывает Чанг Чжин (Chang Jin), китайский ученый-астрофизик, - "Все данные указывают на какой-либо совершенно новый источник космических лучей или на факт существования темной материи".

Для определения и подтверждения обнаруженного феномена ученым потребуется гораздо больший объем информации, чем у них имеется на сегодняшний день. И космический детектор DAMPE будет продолжать работу в этом направлении. "Изначально мы рассчитывали на трехлетний срок реализации миссии DAMPE" - рассказывает Чанг Чжин, - "Но, бесперебойная работа космического аппарата и его научных инструментов позволяет нам рассчитывать еще на несколько лет, в течение которого датчик должен сделать записи о 10 миллиардах космических лучей".

Даже если дополнительные данные, собранные аппаратом DAMPE, не позволят ученым решить загадку темной материи, они существенно расширят наши знания относительно природы процессов ускорения космических лучей, которые происходят в "естественных ускорителях" пульсаров и взрывов сверхновых.

И в заключение следует отметить, что миссия DAMPE является самой первой китайской космической миссией, посвященной исследованиям в области астрономии и астрофизики. А в июне этого года к аппарату DAMPE присоединился рентгеновский телескоп Hard X-ray Modulation Telescope, который ведет наблюдения за черными дырами, нейтронными звездами, активными ядрами галактик и другими источниками рентгеновского излучения.




Ключевые слова:
Темная, Материя, Миссия, DAMPE, WIMP, Частица, Распад, Электрон, Позитрон, Космические, Лучи

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Китайский "охотник за темной материей" DAMPE начал сбор первых научных да ...
  • Китай произвел успешный запуск аппарата DAMPE, который займется поисками ча ...
  • Высокоточная рекалибровка датчика LUX позволит обнаружить неуловимую темную ...
  • Эксперимент LUX не принес положительных результатов в деле поиска частиц не ...
  • Новый эксперимент только усугубил глубину загадок, связанных с темной матер ...



    •
     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 09:35
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3896
    И все-таки что-то есть (типа темная материя)


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 10:21
    #2 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 305
    Цитата: FomaNeverujuwij
    что-то есть


    Таки есть wink


    Цитата: FomaNeverujuwij
    типа


    Таки типа.

    Цитата: FomaNeverujuwij
    темная материя


    а исчё светлая, зелёная, синяя, оранжевая, бордовая... Ну... Весь список можно получить у читательницы dailytechinfo.org которая любит всё обсуждать... love
        
    Сегодня, 13:45
    #3 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 218
    "Для определения и подтверждения обнаруженного феномена ученым потребуется гораздо больший объем информации, чем у них имеется на сегодняшний день."

    именно! а значит и гораздо больший объем финансирования. молодцы -- правильной дорогой идут товарищи из Китая. за финансами для жизни.
    а есть там эта таинственная темная материя или она иного цвета и запаха -- не суть важно))


    --------------------
    General evolution theory on FB
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009