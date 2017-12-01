Астрономы обнаружили удивительные звезды, "родившиеся" прямо в бурном центре нашей галактики

Известно, что в центре нашей галактики, галактики Млечного Пути, скрывается сверхмассивная черная дыра, масса которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Мощные гравитационные силы, интенсивное ультрафиолетовое и рентгеновское излучения делают район, прилегающий к черной дыре самым бурным и неблагоприятным местом во всей галактике. Ранее ученые считали, что условия в космосе, окружающем черную дыру, не допускают зарождения в этой области молодых звезд. Однако, совсем недавно астрономы обнаружили там около дюжины молодых звезд, что вынуждает переосмыслить все, что им известно о процессах звездного формирования.Обычно, жизненный цикл звезды начинается с уплотнения, возникающего в недрах огромного облака космического газа и пыли. Под влиянием собственного гравитации эти образования продолжают уплотняться, пока не превращаются в зародыши звезд, в так называемые протозвезды. Протозвезды постепенно разогреваются, продолжая притягивать к себе пыль и газ из окружающего облака, пока в их недрах не зажигаются первые термоядерные реакции и на свет не появляется молодая звезда.Однако, сильные потоки ультрафиолета, рентгена и других видов излучений препятствуют образованию уплотнений, постоянно перемешивая космические облака. И в районах с такими условиями процессы звездоформирования, как считалось ранее, идти попросту не могут.На недостоверность последнего предположения указывают данные, собранные радиотелескопом Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), который обнаружил 11 протозвезд, формирующихся в чрезвычайно враждебном для них окружении. Эти объекты, имеющие пока небольшую массу, в будущем могут превратиться в подобные Солнцу звезды, несмотря на то, что они находятся всего за три световых года от черной дыры в центре нашей галактики.Эти протозвезды были обнаружены благодаря их "лепесткам", придающим им форму песочных часов, которые состоят из пыли и газа, выброшенных протозвездой в виде двух полярных джетов. Телескоп ALMA смог достаточно четко увидеть эти джеты, благодаря наличию в них достаточно большого количества угарного газа, ярко светящегося в миллиметровом диапазоне.Ученые уже выдвинули некоторые предположения касательно того, как звезды могут зарождаться в таких чрезвычайных условиях. Для начала процесса формирования звезды требуется первоначальное сжатие материи газопылевых облаков. Такое сжатие может обеспечить небольшое облако, двигающееся на высокой скорости, которое "врезается" в большое неподвижное облако. Или же необходимое сжатие могла вызвать материя, выброшенная с огромной скоростью джетами сверхмассивной черной дыры."На следующем этапе мы планируем точно выяснить причины возникновения молодых звезд в столь неподобающем месте" - рассказывает Марк Вардл (Mark Wardle), один из исследователей, - "Вполне вероятно, что способом, который нам только предстоит выяснить, могут формироваться не только молодые звезды, но и планеты вокруг них".