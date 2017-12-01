Беспилотники-курьеры компании Amazon возможно будут снабжены функцией самоликвидации в целях безопасности

Прошло около четырех лет после того, как компания Amazon объявила о своих планах по использованию беспилотных летательных аппаратов в качестве курьеров
, осуществляющих доставку товаров клиентам интернет-магазина компании. Данная система экспресс-доставки находится в стадии испытаний или частичной реализации в некоторых уголках земного шара, но возможность ее практического применения на территории некоторых высокоразвитых стран, в том числе и в США, ограничивается сейчас рядом непреодолимых ограничений юридического плана.
Основным препятствием практическому внедрению систем доставки беспилотниками является безопасность этой системы для окружающих. Ведь в любой момент летательный аппарат, действующий в автоматическом режиме, может выйти из строя и на головы людям с неба обрушится "дождь" из металла и пластмассы, что может привести даже к смертельным случаям.
Не так давно компания Amazon оформила ряд патентных заявок и опубликовала некоторые из них для того, чтобы ознакомить общественность с тем, как компания собирается решать проблемы с обеспечением безопасности. В одном из этих патентов описан вариант использования систем аварийных парашютов, в другом предусмотрен запуск беспилотников с борта "материнского аппарата", который выступает в роли летающего склада.
В патенте, поданном еще в прошлом году, описывается вариант решения в случае возникновения чрезвычайной ситуации с аппаратом во время полета. В дополнение к полетному контроллеру, беспилотник оборудуется контроллером самоликвидации. Этот контроллер управляет процессом "разборки" беспилотника прямо в воздухе, разделяя его на столь малые части, которые даже в случае падения с большой высоты не могут никому причинить существенного вреда.
Контроллер самоликвидации следить за состоянием летательного аппарата и обнаруживает момент, когда что-то начинает идти не так как надо. На разные случаи в этот контроллер заложены различные последовательности самоликвидации, при этом учитывается текущее местоположение аппарата, характер местности внизу и многие другие факторы, что может гарантировать, что наиболее опасные узлы и компоненты беспилотника упадут вдалеке от возможных мест скоплений людей.
Конечно, получить пропеллером в голову весьма малоприятно, однако это лучше, чем на голову свалится целый беспилотник. Это выглядит достаточно здравой идеей, но не стоит забывать, что это всего лишь патент и невозможно сказать будет ли этот патент вообще воплощен в реальности. Тем не менее, все это демонстрирует то, что сотрудники компании Amazon подходят к их делу весьма творчески, изобретая достаточно нетрадиционные решения.