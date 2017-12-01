Космический аппарат Juno "вскрыл" некоторые из тайн юпитерианского Большого Красного Пятна
Большое Красное Пятно (Great Red Spot), гигантский шторм из темно-красных облаков, бушует в атмосфере Юпитера на протяжении многих столетий. Астрономам достаточно хорошо известны размеры этого шторма в двух измерениях, но после того, как космический исследовательский аппарат Juno в июне этого года пролетел в непосредственной близости от Юпитера, нам стало известно, насколько глубоко в атмосферу проникают "корни" этого шторма. Параллельно с этим, космический аппарат Juno обнаружил две новых радиационных зоны возле Юпитера.
Ученые астрономы наблюдают за юпитерианским красным пятном с 1830 года. В апреле этого года диаметр шторма составлял около 16 тысяч километров, что приблизительно в 1.3 раза больше диаметра Земли. Это указывает на то, что размеры пятна постепенно сокращаются, когда в 1979 году мимо Юпитера пролетали космические аппараты Voyager 1 и 2, размеры шторма были в два раза больше размера Земли.
Как уже упоминалось выше, аппарат Juno в июле 2017 совершил близкий полет над Юпитером, пройдя как раз над областью шторма. Помимо серии ошеломляющих фотографий, аппарат задействовал все свои научные инструменты для изучения этого явления. В частности, инструмент Microwave Radiometer позволил заглянуть ниже пелены облаков и увидеть, насколько глубоко этот шторм опускается в атмосферу Юпитера.
"Один из главных вопросов, касающихся Большого Красного Пятна Юпитера, являлся вопрос о глубине этого шторма" - рассказывает Скотт Болтон (Scott Bolton), научный руководитель миссии Juno, - "Данные, полученные нашим космическим аппаратом, показывают, что корни этого шторма уходят в атмосферу планеты на глубину до 320 километров, что в 50-100 раз глубже любых земных морей и океанов. При этом температура атмосферы в области шторма на глубине гораздо выше температуры верхних слоев, этот дисбаланс и обуславливает возникновение там штормовых ветров, которые перемещаются со скоростями, намного превышающими скорость самого свирепого шторма на Земле".
Другие инструменты аппарата Juno позволили ученым обнаружить две новые радиационные зоны вокруг Юпитера, о которых ученым не было ничего известно ранее. В основном это удалось сделать, благодаря данным инструмента Stellar Reference Unit (SRU-1), на изображениях от которого появились сильные шумы с характерными подписями. Эти подписи соответствуют некоторым тяжелым частицам-ионам, но ученым пока еще ничего неизвестно относительно точного вида этих ионов и источника их происхождения.
Вторая радиационная зона находится ближе к поверхности планеты и располагается в области ее экватора. Этот радиационный пояс состоит из высокоэнергетических ионов водорода и кислорода, кроме этого, в нем встречаются ионы серы, летящие в пространстве почти со скоростью света.
"Чем ближе мы добираемся к Юпитеру, тем более странной оказывается эта планета" - рассказывает Хайди Беккер, один из ученых миссии Juno, - "Мы подозревали, что радиационная обстановка в районе Юпитера сможет преподнести нам некоторые неожиданные сюрпризы, но мы не ожидали того, что нам удастся найти новую радиационную зону так близко к поверхности планеты".
Следующий близкий полет космического аппарата Juno возле Юпитера запланирован на 16 декабря 2017 года. И ученые с нетерпением ожидают этого события, которое снабдит их данными, в которых могут скрываться ответы на некоторые из имеющихся вопросов.