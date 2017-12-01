Астрономы обнаружили гигантскую красную звезду, на поверхность которой всплывают огромные "пузыри"

Международной группе ученых-астрономов удалось сделать снимки поверхности звезды pi1 Gruis, на которых видны огромные конвекционные зоны, зоны, где на поверхность звезды выходит нагретая в ее недрах плазма. Эти конвекционные зоны похожи на огромные пузыри, лопающиеся на поверхности, и все это вместе взятое демонстрирует нам то, что случится с Солнцем приблизительно через пять миллиардов лет. Именно через такой промежуток времени Солнце совершить переход от желтой карликовой звезды к красной гигантской звезде, что будет иметь катастрофические последствия не только для Земли, но и для Солнечной системы в целом.Когда звезды, масса которых не превышает массу Солнца в восемь-десять раз, исчерпывают свои внутренние запасы водорода, являющегося топливом для термоядерных реакций, они на некоторое время сжимаются из-за недостатка энергии. За счет этого сжатия материя в недрах звезды разогревается до температур порядка 100 миллионов градусов, температур, при которых ядра атомов гелия начинают сливаться и формировать ядра атомов более тяжелых элементов, кислорода к примеру.За счет энергии термоядерных реакций с участием гелия верхние слои звезды отодвигаются от сверхплотного и сверхгорячего ядра, формируя новое "тело" звезды, в сотни раз превосходящее по размерам первоначальный размер этой звезды. Именно за счет таких процессов сформировалась красная гигантская звезда pi1 Gruis, находящаяся на удалении 530 световых лет от нас, размер которой в 700 раз больше размеров Солнца при массе, превосходящей солнечную массу всего в 1.5 раза.Для того, чтобы сделать снимок поверхности звезды, астрономы использовали инструмент PIONIER (Precision Integrated-Optice Near-infrared Imaging ExpeRiment), установленный на телескопе Very Large Telescope (VLT) Европейской Южной обсерватории. Возможности этого инструмента, плюс возможности интерферометра телескопа VLT, позволили ученым увидеть поверхность звезды, проникнув через облако бывшей звездной материи, окружающее звезду pi1 Gruis и сформировавшееся около 20 тысяч лет назад.Но не очень четком снимке, сделанном инструментом PIONIER, можно увидеть конвекционные зоны, огромные гранулы, размер которых составляет 120 миллионов километров. В центре этих зон плазма (звездная материя), нагретая в недрах звезды, выходит на поверхность и постепенно остывает, перемещаясь к краям зоны под давлением продолжающей поступать горячей материи. Достигнув края конвекционной зоны, остывшая материя снова "ныряет" в недра звезды, где она опять нагревается и выталкивается на поверхность, образуя непрерывный конвекционный цикл.