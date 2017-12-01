Самый большой в мире самолет-амфибия успешно совершил первый полет
В прошлом году мы рассказывали нашим читателям о новом китайском самолете AG600 "Kunlong", который является самым большим в мире самолетом-амфибией на сегодняшний день. И буквально на днях, согласно информации от китайского государственного агентства Цинхуа, самолет AG600 впервые поднялся в воздух, совершил часовой испытательный полет и успешно вернулся назад на землю.
Размах крыльев гидроплана Kunlong, построенного китайской государственной авиационной компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC), составляет 28.8 метра, что приблизительно соответствует размеру 737-го Boeing-а. Силовая установка состоит из четырех турбовинтовых воздушно-реактивных двигателей. Самолет может поднимать в воздух до 50 человек и оставаться в воздухе непрерывно на протяжении 12 часов.
Несмотря на то, что гидроплан AG600 считается самым большим гидропланом в мире, он уступает в размерах гидроплану "Spruce Goose", построенному в 1940-х годах американцем Говардом Хьюзом (Howard Hughes). Размах крыльев H-4 Hercules "Spruce Goose" составлял 97 метров, а длина - 67 метров. И этот гидроплан-монстр в 1947 году совершил всего лишь один короткий испытательный полет.
Вполне очевидно, что основной областью применения самолета AG600 станет военная область. Но, в самом начале его "карьеры" летательный аппарат будет использоваться исключительно в мирных целях, для проведения спасательных операций на море и для тушения пожаров. В последнем случае самолет будет оборудован резервуарами для воды и скоростной системой, способной закачать в эти резервуары 12 тонн воды всего за 20 секунд.
Согласно информации, предоставленной китайскими средствами массовой информации, компания AVIC уже имеет "портфель" из 17 заказов на самолеты AG600. Это количество остается неизменным уже в течение года, но, по всей видимости, оно вскоре может значительно увеличиться после успешного проведения первого испытательного полета.