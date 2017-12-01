Астрономы нашили звезду, вращающуюся вокруг черной дыры, которая в следующем году разгонится до 2.5 процентов от скорости света
Мы уже рассказывали нашим читателям об инструменте GRAVITY, установленном на телескопе Very Large Telescope (VLT) Европейской Южной обсерватории. Этот инструмент называют "охотником за черными дырами" и при его помощи астрономы занимаются изучением пространства, окружающего сверхмассивную черную дыру Sagittarius A*, находящуюся в центре нашей галактики.
Одним из предметов наибольшего интереса со стороны ученых является звезда S2, вращающаяся вокруг черной дыры Sagittarius A*. В 2018 году самая близкая точка орбиты этой звезды пройдет на удалении всего 17 световых часов от горизонта событий черной дыры. В этой точке орбиты звезда будет двигаться со скоростью 30 миллионов километров в час, что составляет 2.5 процента от скорости света. И это все делает звезду S2 "пушечным ядром", при помощи которого астрономы смогут выполнить проверку того, насколько точно ее движение соответствует законам и постулатам, изложенным в Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Напомним нашим читателям, что сложнейший инструмент GRAVITY получает свет от всех четырех 8.2-метровых главных телескопов, входящих в состав телескопа VLT, и комбинирует этот свет так, словно бы он получен одним огромным 130-метровым телескопом. За счет этого значение "мощности", обеспечиваемой инструментом GRAVITY, в 15 раз превышает "мощность" любого отдельного телескопа из состава VLT.
Такие возможности, предоставляемые астрономам инструментом GRAVITY, позволяют им исследовать область космического пространства, окружающего Sagittarius A*, черную дыру, масса которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца и которая располагается в центре галактики Млечного Пути на удалении 25 тысяч световых лет от Земли.
И в заключение следует заметить, что высокоточные измерения, уже произведенные при помощи инструмента GRAVITY, позволили астрономам полностью исключить предположение о том, что "темная" масса в центре нашей галактики состоит из группы необычных звезд или скопления элементарных частиц, которые удерживаются там гравитацией сверхмассивной черной дыры. А ответ на вопрос, что же на самом деле находится в самом центре нашей галактики, вероятнее всего будет найден немного позже после сбора и обработки массивов новых данных.