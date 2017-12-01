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Астрономы обнаружили мигающую звезду, которая "пожирает" свою планетарную систему

Система звезды RZ Piscium


На удалении 550 световых лет от Земли находится звезда, во многом похожая на наше Солнце, за исключением того, что у этой звезды имеется странная привычка мигать, причем с совершенно нерегулярными интервалами времени. Нестабильность яркости этой звезды, согласно результатам последних исследований, является следствием наличия в близлежащем пространстве достаточно плотных облаков пыли и газа, которые, согласно мнению ученых, являются следами планетарной катастрофы или череды таких катастроф.

Звезда, о которой сейчас идет речь, имеет название RZ Piscium и периоды ее затемнения могут длиться до двух земных суток. В эти периоды яркость свечения звезды снижается в 10 раз, но количество инфракрасного излучения этой звезды остается практически неизменным, что сигнализирует астрономам о наличии вокруг звезды огромных пылевых облаков.

Подобные эффекты достаточно часто наблюдаются в молодых системах, где молодая звезда окружена плотным протопланетарным диском, внутри которого только начинают зарождаться планеты будущей системы. Так же нечто подобное наблюдается и в совершенно противоположном случае, когда старая звезда переходит к последнему этапу ее жизненного цикла. Увеличиваясь в размерах и превращаясь в красный гигант, эта звезда уничтожает планеты ее системы, создавая облака пыли и газа.

Однако, в случае звезды RZ Piscium наблюдается явный парадокс. Эта звезда уже не настолько молода, чтобы в ее системе имелся протопланетарный диск. С другой стороны она еще не настолько стара, чтобы начать превращаться в красную гигантскую звезду.

Возраст звезды RZ Piscium был определен учеными-астрономами из Рочестерского технологического института и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, путем измерений количества рентгеновского излучения от этой звезды. Уровень рентгеновского излучения звезды RZ Piscium, измеренный космическим телескопом XMM-Newton, в тысячу раз превышает уровень рентгена, излучаемого Солнцем. При этом, температура поверхности этой звезды составляет 5 330 градусов Цельсия, что немного меньше температуры на поверхности Солнца. Кроме всего прочего, в спектре света звезды наблюдаются четкие линии, соответствующие спектру лития. Все эти факторы указывают на возраст звезды, которая уже давно не относится к классу молодых звезд, но еще очень далека от старости.



"Количество лития в материале звезды служит своего рода часами, которые позволяют нам определить время, прошедшее с момента ее рождения" - рассказывает Джоэл Кэстнер (Joel Kastner), ведущий исследователь, - "Все параметры звезды RZ Piscium полностью соответствуют параметрам звезды в возрасте от 30 до 50 миллионов лет".

Ученым известен тот факт, что у подобных Солнцу звезд протопланетарный диск перестает существовать уже через несколько миллионов лет. И звезда RZ Piscium, по мнению ученых, активно разрушает зарождающиеся вокруг нее планеты, вместо того, чтобы способствовать этому, как в большинстве других известных случаев.

Проведенные с Земли наблюдения позволили выяснить, что температура окружающих звезду RZ Piscium газа и пыли составляет около 230 градусов Цельсия. Это, в свою очередь, означает, что скопления материи находятся достаточно близко к звезде, не более чем в 50 миллионах километров, что соответствует расстоянию от Солнца до Меркурия. При этом, газопылевые облака не имеют четкой формы, в них присутствуют потоки, направленные как в сторону звезды, так и в обратную сторону. Астрономы считают, что ситуация в районе звезды RZ Piscium является слишком хаотичной для возраста системы в целом, и причиной этого хаоса могут являться процессы разрушения формирующихся планет.

Самым вероятным сценарием в данном случае является процесс разрушения огромной горячей газовой планеты, подобной Юпитеру, которая начала образовываться неподалеку от звезды RZ Piscium. Однако, существует еще несколько вариантов, подходящих для объяснения наблюдаемого феномена. И окончательные точки над "i" будут расставлены учеными только после проведения дополнительных наблюдений и анализа всех полученных данных.




Ключевые слова:
Звезда, RZ Piscium, Яркость, Облако, Газ, Пыль, Возраст, Планета, Катастрофа, Формирование, Разрушение

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