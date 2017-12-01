Астрономы обнаружили мигающую звезду, которая "пожирает" свою планетарную систему

На удалении 550 световых лет от Земли находится звезда, во многом похожая на наше Солнце, за исключением того, что у этой звезды имеется странная привычка мигать, причем с совершенно нерегулярными интервалами времени. Нестабильность яркости этой звезды, согласно результатам последних исследований, является следствием наличия в близлежащем пространстве достаточно плотных облаков пыли и газа, которые, согласно мнению ученых, являются следами планетарной катастрофы или череды таких катастроф.Звезда, о которой сейчас идет речь, имеет название RZ Piscium и периоды ее затемнения могут длиться до двух земных суток. В эти периоды яркость свечения звезды снижается в 10 раз, но количество инфракрасного излучения этой звезды остается практически неизменным, что сигнализирует астрономам о наличии вокруг звезды огромных пылевых облаков.Подобные эффекты достаточно часто наблюдаются в молодых системах, где молодая звезда окружена плотным протопланетарным диском, внутри которого только начинают зарождаться планеты будущей системы. Так же нечто подобное наблюдается и в совершенно противоположном случае, когда старая звезда переходит к последнему этапу ее жизненного цикла. Увеличиваясь в размерах и превращаясь в красный гигант, эта звезда уничтожает планеты ее системы, создавая облака пыли и газа.Однако, в случае звезды RZ Piscium наблюдается явный парадокс. Эта звезда уже не настолько молода, чтобы в ее системе имелся протопланетарный диск. С другой стороны она еще не настолько стара, чтобы начать превращаться в красную гигантскую звезду.Возраст звезды RZ Piscium был определен учеными-астрономами из Рочестерского технологического института и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, путем измерений количества рентгеновского излучения от этой звезды. Уровень рентгеновского излучения звезды RZ Piscium, измеренный космическим телескопом XMM-Newton, в тысячу раз превышает уровень рентгена, излучаемого Солнцем. При этом, температура поверхности этой звезды составляет 5 330 градусов Цельсия, что немного меньше температуры на поверхности Солнца. Кроме всего прочего, в спектре света звезды наблюдаются четкие линии, соответствующие спектру лития. Все эти факторы указывают на возраст звезды, которая уже давно не относится к классу молодых звезд, но еще очень далека от старости."Количество лития в материале звезды служит своего рода часами, которые позволяют нам определить время, прошедшее с момента ее рождения" - рассказывает Джоэл Кэстнер (Joel Kastner), ведущий исследователь, - "Все параметры звезды RZ Piscium полностью соответствуют параметрам звезды в возрасте от 30 до 50 миллионов лет".Ученым известен тот факт, что у подобных Солнцу звезд протопланетарный диск перестает существовать уже через несколько миллионов лет. И звезда RZ Piscium, по мнению ученых, активно разрушает зарождающиеся вокруг нее планеты, вместо того, чтобы способствовать этому, как в большинстве других известных случаев.Проведенные с Земли наблюдения позволили выяснить, что температура окружающих звезду RZ Piscium газа и пыли составляет около 230 градусов Цельсия. Это, в свою очередь, означает, что скопления материи находятся достаточно близко к звезде, не более чем в 50 миллионах километров, что соответствует расстоянию от Солнца до Меркурия. При этом, газопылевые облака не имеют четкой формы, в них присутствуют потоки, направленные как в сторону звезды, так и в обратную сторону. Астрономы считают, что ситуация в районе звезды RZ Piscium является слишком хаотичной для возраста системы в целом, и причиной этого хаоса могут являться процессы разрушения формирующихся планет.Самым вероятным сценарием в данном случае является процесс разрушения огромной горячей газовой планеты, подобной Юпитеру, которая начала образовываться неподалеку от звезды RZ Piscium. Однако, существует еще несколько вариантов, подходящих для объяснения наблюдаемого феномена. И окончательные точки над "i" будут расставлены учеными только после проведения дополнительных наблюдений и анализа всех полученных данных.