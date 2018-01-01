Астрономы обнаружили самую примитивную с химической точки зрения звезду в нашей галактике

Группа испанских ученых-астрономов идентифицировала новую богатую углеродом и крайне бедную металлами звезду, находящуюся в ореоле галактики Млечного Пути. Эта звезда, J0815+4729, является самой примитивной с химической точки зрения звездой, среди всех звезд, известных ученым в настоящее время. Обнаружение и дальнейшее изучение подобных звезд дает ученым массу новой информации касательно условий, царивших во Вселенной на ранней стадии ее существования, помимо этого, в "недрах" таких звезд скрываются ответы на вопросы о тонкостях некоторых процессов звездообразования.Поиски примитивных звезд были выполнены группой Дэвида С. Агуэдо (David S. Aguado) из университета Ла-Лагуны в Тенерифе, Испания. Сначала исследователи провели анализ базы спектроскопических данных, собранных в разное время различными астрономическими инструментами. Всего было проанализировано более 2.5 миллионов записей спектральных данных, полученных в ходе обзоров Sloan Extension for Galactic Understanding and Exploration (SEGUE), Baryonic Oscillations Spectroscopic Survey (BOSS) и large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST).В результате этого анализа были обнаружены 100 бедных металлами звезд, которые позже были изучены более подробно при помощи нескольких телескопов. И в результате этих наблюдений была выявлена звезда J0815+4729 - звезда главной последовательности, расположенная в галактическом ореоле на удалении 7 500 световых лет от центра галактики и 32 600 световых лет от Земли.Температура поверхности звезды J0815+4729 составляет 6 215 Кельвинов. Величина, характеризующая металлические свойства этой звезды, металличность, [Fe/H], составляет -5.8 декс, а показатель изобилия углерода, [C/Fe], составляет 5.0 декс. Такие значения делают звезду J0815+4729 самой бедной металлами и самой богатой углеродом среди всех известных ученым "недоразвитых" звезд.В ближайшем времени ученые планируют провести дополнительные наблюдения за звездой J0815+4729 и другими подобными звездами, сняв, при этом, спектрограммы с высокой разрешающей способностью. Получение таких данных позволит ученым определить химический состав этих звезд с более высокой точностью и обнаружить наличие в них тех химических элементов, которые ускользнули от внимания из-за низкой разрешающей способности собранных ранее данных."Идентификация и определение химического состава очень редкой "породы" звезд позволит пролить свет на "химическое развитие" нашей галактики и природу звезд, которые появились в ней первыми" - пишут исследователи.