Ученые НАСА идентифицировали неизвестные микроорганизмы на борту Международной Космической Станции

Работа, проведенная астронавтом НАСА Пегги Уитсон (Peggy Whitson) и членами наземной группы Genes in Space-3, позволила выявить неизвестные ранее науке микроорганизмы на борту Международной Космической Станции (МКС). Работа по идентификации этих микроорганизмов проводилась при помощи технологии определения последовательности ДНК (секвенирования), адаптированной для ее использования в условиях микрогравитации или полного ее отсутствия. Все это позволит будущим астронавтам контролировать состояние здоровья экипажа в режиме реального времени без необходимости доставки образцов биологических материалов на Землю для проведения их анализа.Отметим, что первую процедуру определения последовательности ДНК в условиях микрогравитации провела астронавт НАСА Кейт Рубинс (Kate Rubins) в 2016 году. Но в то время ученые уже знали результаты, которые они получат, ведь образцы для анализа ДНК были подготовлены на Земле и доставлены в космос. Летом прошедшего года члены группы Genes in Space-3 провели подобные эксперименты с образцами, собранными в космосе с целью поисков неизвестных ранее микроорганизмов. Работе ученых помешал ураган Харви и группа была вынуждена переместиться в Центр космических полетов НАСА имени Маршалла в Алабаме, где ученые смогли продолжить работу в спокойных условиях.Для того, чтобы изучить "космические" микроорганизмы, ученым пришлось собрать образцы внутри помещений и за пределами космической станции. Эти образцы были помещены в питательную среду, в которой выросли большие колонии. При проведении анализа данных последовательности ДНК сначала был обнаружен один вид неизвестного микроорганизма, а немногим позже - и второй. "Это является теми необычными вещами, которые мы постоянно обнаруживаем на космической станции" - рассказывает Пегги Уитсон.Образцы с неизвестными микроорганизмами с соблюдением всех мер предосторожности были запечатаны в специальные контейнеры и отправлены на Землю на борту космического корабля "Союз". Получив их, члены наземной команды провели процедуру определения последовательности ДНК, используя более высокоточное оборудование, чем оборудование, имеющееся на борту МКС. Сравнение двух результатов показало их идентичность, что указывает на полную работоспособность технологии секвенирования ДНК в условиях космоса."Когда люди отправятся ан Марс и на Луну, они должны будут иметь возможность получить полную картину окружающей их среды. Это позволит им идентифицировать опасные местные микроорганизмы, принять соответствующие защитные меры и избежать развития событий по ужасному сценарию, известному нам по множеству научно-фантастических фильмов" - рассказывает Пегги Уитсон.