НАСА испытывает новую рентгеновскую навигационную систему, которая может стать "галактическим GPS"

Специалисты американского космического агентства НАСА провели первые успешные испытания новой рентгеновской системы автономной навигации, которая в будущем может стать своего рода "космической GPS"
. Рентгеновская навигационная система
состоит из двух независимых частей, оборудование которых установлено сейчас на борту Международной космической станции. Обе этих части контролируют сигналы далеких пульсаров
, нейтронных звезд, вращающихся с большой скоростью, которые постоянно излучают периодические сигналы различного диапазона, включая и диапазон рентгеновского излучения.
"Мы используем пульсары в качестве опорных маяков для того, чтобы определить точное местоположение станции в космосе" - рассказывает Кейт Жандро (Keith Gendreau), научный руководитель проекта NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer), - "Их сигналы сопоставим с "пульсом" атомных часов, на основе которых построена вся работа системы GPS".
Сейчас в качестве космической навигационной системы используются сети дальней космической связи NASA Deep Space Network (DSN) и European Space Tracking (ESTRACK). Космические аппараты передают сигналы на антенны этих сетей, установленные в разных уголках земного шара, и по параметрам этих сигналов вычисляется траектория и скорость полета космического аппарата. В некоторых случаях для уточнения данных используются снимки звездного неба, сделанные камерами этих аппаратов. Но в любом случае использование сетей DSN и ESTRACK требует постоянного контакта космического аппарата с Землей.
Оборудование эксперимента NICER, наряду с оборудование родственного эксперимента под названием SEXTENT (Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology), было доставлено на борт космической станции в июне 2017 года грузовым космическим кораблем Dragon компании SpaceX. После установки и первоначального тестирования оборудование обоих экспериментов было включено в работу в ноябре прошлого года. И за время работы оборудования ученые показали, что сигналы так называемых миллисекундных пульсаров, пульсаров, излучающих сигналы, длительностью в несколько миллисекунд, могут использоваться для достаточно точного определения местоположения в пространстве космических аппаратов, летящих со скоростью в тысячи километров в час.
В настоящее время астрономам известно около 2 тысяч пульсаров, миллисекундными из которых являются только 200. Помимо рентгеновских и радиочастотных импульсов эти пульсары излучают и видимый свет, который регистрируется телескопом, входящим в состав инструмента SEXTENT. Комбинация сигналов различной природы, плюс их математическая обработка при помощи сложнейших программных алгоритмов позволят вычислять местоположение космического аппарата
не только в Солнечной системе, но и далеко за ее пределами.
Инструмент NICER имеет размер, сопоставимый с размером стиральной машинки. На нем установлено 52 отдельных рентгеновских телескопа и кремниевые датчики, позволяющие отслеживать дрейф нейтронных звезд и пульсаров. В ноябре 2017 года инструмент NICER следил за пятью известными пульсарами в течение нескольких дней. На основе этих данных инструмент SEXTENT выполнял процедуру триангуляции, позволяющей точно определить точку орбиты, в которой находилась космическая станция в данный момент. И получаемые таким образом координаты сравнивались с данными о местоположении, определенном при помощи спутников системы GPS.
Сравнение данных позволило выяснить, что система NICER вычисляла положение станции в пределах 10-километрового радиуса и такая точность сохранялась на протяжении всего эксперимента. Может показаться, что 10 километров - это маленькая точность, однако система, основанная на сетях DSN и ESTRACK, обеспечивает еще меньшую точность определения положения. И в ближайшем будущем исследователи, путем совершенствования аппаратного и программного обеспечения, планирую повысить точность работы системы "рентгеновского GPS" до 5 километров.
"Мы надеемся, что результаты нашей работы позволят людям в будущем исследовать все уголки нашей галактики" - рассказывает Кейт Жандро, - "Основываясь на данных "галактической GPS", люди будут всегда точно знать, где они находятся в данное время. А это, в свою очередь, станет фактором, во многом определяющим успех первых экспедиций в дальнее космическое пространство".