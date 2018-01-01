Марсианский орбитальный аппарат MRO обнаружил огромные ледяные пласты, скрытые под поверхностью Красной Планеты

По всей видимости, Марс является не столь сухим местом, каким его пытались представить нам ранее. К такому выводу можно прийти, просмотрев серию последних снимков, сделанных инструментами марсианского орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
, на которых четко видно срез толстых пластов льда, скрытых на небольшой глубине под поверхностью планеты. Наличие этих пластов содержит не только подсказки относительно прошлого Марса, эта вода может быть использована для снабжения кислородом и питьевой водой членов первых экспедиций, в первую очередь, и для производства ракетного топлива, во вторую.
Залежи льда под поверхностью планеты были обнаружены при помощи радара Shallow Radar (SHARAD) аппарата MRO. Но из данных, собранных этим инструментам, ученым удалось узнать не так уж и много. Поэтому было принято решение сфокусировать камеру High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) аппарата MRO на восьми местах поверхности, лежащих в средних широтах планеты. Особенностью этих мест является наличие там крутых склонов, каньонов и других геологических образований, на "срезах" которых видны выходы ледяных пластов, что позволяет определить их толщину и произвести анализ состава замороженной воды.
Толщина некоторых из обнаруженных пластов составляет более 90 метров. Скрытый под поверхностью лед достаточно чист, в нем практически отсутствуют загрязнения, вызванные пылью, мелкими камнями и т.п. Более того, ледяные пласты залегают очень близко к поверхности, в некоторых местах они покрыты слоем грунта, толщиной от одного до двух метров, что позволит без особых сложностей наладить добычу этого ресурса.
"В некоторых местах астронавты, выйдя из помещения базы, смогут набрать столько воды, сколько им надо, только при помощи ведра и лопатки в буквальном смысле" - рассказывает Шэйн Бирн (Shane Byrne), исследователь НАСА, - "А если взять образцы со всей толщи ледяного пласта, то мы получим в свое распоряжение настоящую "капсулу времени". Информация, скрытая в этой капсуле, позволит нам узнать много нового о климатических изменениях в прошлом планеты и о некоторых других событиях в ее истории".