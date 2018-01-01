Компания Planetary Resources успешно запустила прототип спутника-разведчика астероидов Arkyd-6
Нашим современникам, скорее всего, не доведется увидеть время, когда человечество начнет добывать полезные ископаемые и прочие ресурсы на астероидах и других космических телах. Но наступление этого времени стало еще на один шаг ближе с запуском прототипа спутника-разведчика астероидов Arkyd-6 компании Planetary Resources, являющегося платформой для испытаний целого ряда технологий, которые станут основой будущего спутника Arkyd-301.
Спутник Arkyd-6 является спутником стандарта CubeSat, размера 6U. Он был доставлен в космос ракетой Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), запущенной со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана (Satish Dhawan Space Centre), Шикарихота, индийской Организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO). Спутник успешно отделился от четвертой ступени ракеты PSLV через 30 минут после запуска и вышел на расчетную синхронную околосолнечную орбиту. В настоящее время спутник находится в активном состоянии и постоянно передает на землю телеметрические данные.
Спутник Arkyd-6 является вторым по счету спутником компании Planetary Resources. Первый меньший спутник A3R был запущен в космос в 2015 году с борта Международной космической станции. Целью запуска спутника Arkyd-6 является испытание 17 компонентов и технологий, включая технологии получения электроэнергии, контроля положения аппарата, коммуникационных технологий и работоспособность разведывательных и измерительных инструментов.
Основным инструментом спутника Arkyd-6 является инфракрасный блок формирования изображений (mid-wave infrared, MWIR), который работает в диапазоне от 3 до 5 микрон. Этот инструмент снабжен сложной и мощной оптической системой, которая позволяет обнаруживать наличие молекул воды с большого расстояния. Согласно имеющейся информации, инструмент MWIR является первым в своем роде, который используется в космосе, и такой же инструмент будет установлен на борту спутника Arkyd-301.
"Если все пойдет согласно нашим планам, то через некоторое время спутник Arkyd-6 при помощи инструмента MWIR начнет производить съемку некоторых участков поверхности Земли. Это будет делаться для поиска еще не открытых залежей полезных ископаемых и этими данными смогут воспользоваться предприятия горнодобывающей промышленности" - рассказывает Крис Вурхис (Chris Voorhees), главный инженер компании Planetary Resources, - "Помимо этого, мы планируем провести некоторые астрономические наблюдения из точки местонахождения спутника. Все технологии и опыт, приобретенный нашей компанией в ходе этой миссии, мы будем использовать для проведения научной и экономической оценки астероидов во время будущей миссии Space Resource Exploration Mission".