 |  | Сегодня, 06:26 | Космос и Авиация

Новое видео, созданное НАСА, позволяет вам взглянуть изнутри на Туманность Ориона

Туманность Ориона


В свое время специалисты НАСА подготовили и опубликовали множество красивейших снимков Туманности Ориона, сделанных при помощи разных астрономических инструментов. А недавно, усилиями специалистов из Научного института космического телескопа (Space Telescope Science Institute) и Калифорнийского технологического института на свет появился новый видеоролик, который предоставляет зрителю пролететь сквозь Туманность Ориона и посмотреть на нее изнутри. Более того, зрители могут увидеть то, что обычно невидимо для невооруженного взгляда, ведь для создания видеоролика использовались и инфракрасные изображения, полученные космическими телескопами Hubble и Spitzer, плюс некоторые "голливудские приемы".

Напомним нашим читателям, что Туманность Ориона представляет собой область активного звездообразования, возраст которой составляет порядка 2 миллионов лет и которая находится на удалении 1 350 световых лет от Земли. Благодаря своей высокой яркости, Туманность Ориона видна с Земли невооруженным глазом как звезда средней яркости в районе меча созвездия Ориона.

Просмотрев представленный ниже видеоролик, зрители "пролетят" сквозь области туманности, в которых зарождается большое количество новых звезд. Эти области заполнены пылающими облаками космического газа, нагреваемого интенсивным излучением молодых и ярких звезд. Так же на видео можно будет увидеть скопления космического газа, окружающего протопланетарные диски, в которых начинают формироваться планеты будущих звездных систем.

Отметим, что Туманность Ориона является предметом повышенного интереса со стороны ученых-астрономов из-за того, что она показывает нам, на что была похожа 4.6 миллиарда лет назад область космического пространства, в которой сформировалось и наше Солнце. Изучение процессов, происходящих в этой туманности, позволяет ученым искать ответы на вопросы, касающиеся зарождения, формирования и дальнейшего развития нашей Солнечной системы и ближайшего звездного окружения.

И в заключение следует заметить, что данное видео было создано в рамках образовательной программы НАСА Universe of Learning, оно является очень яркой демонстрацией возможностей так называемой многоспектральной астрономии.





Ключевые слова:
Видео, Туманность, Ориона, Данные, Космический, Телескоп, Hubble, Spitzer

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Астрономам удалось проникнуть далеко вглубь туманности Ориона
  • Снимок телескопа WISE: "Языки пламени" туманности Факела.
  • В туманности Ориона обнаружены органические соединения.
  • Космические "пули", пронзающие туманность Ориона
  • Скопление молодых звезд сияет на новых снимках телескопа Spitzer.



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:11
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3992
    Интересно, можно-ли выжить человеку, попав в центр этой туманности, там где достаточно плотное скопление ярких звезд (видно примерно в середине ролика) ?


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009