Kilopower - компактный ядерный реактор, который станет источником энергии для миссий на Луну, Марс и другие планеты
Когда люди решат всерьез обосноваться на Луне, Марсе или других планетах и спутниках, первым ресурсом, в котором они будут нуждаться больше всего, станет электрическая энергия. Благодаря наличию высокоэффективного, компактного и надежного источника энергии люди смогут получать необходимые им воду, кислород, смогут проводить научные исследования и нарабатывать запасы топлива, необходимого для возвращения на Землю.
Для решения проблем энергоснабжения автоматических и пилотируемых миссий специалисты американского космического агентства НАСА разработали портативный ядерный реактор Kilopower, который сможет вырабатывать до 10 кВт мощности на протяжении 10 лет. По предварительным оценкам четырех таких реакторов будет достаточно для обеспечения энергией не очень большой базы, которые первыми появятся на поверхности других планет.
Опытный образец реактора Kilopower был разработан и изготовлен специалистами Исследовательского центра НАСА имени Гленна совместно со специалистами из Центра космических полетов НАСА имени Маршалла и Национальной лаборатории в Лос-Аламосе. А собственно реакторное ядро было создано специалистами Комплекса национальной безопасности Y12. Сейчас опытный реактор Kilopower находится на пути к месту проведения испытаний, расположенном в пустыне Невада.
Параллельно с этим начаты первые испытания ядра ядерного реактора, которое будет в ближайшем времени соединено с энергетической системой и начнет работать в непрерывном режиме. Мощность, вырабатываемая ядром, будет постепенно увеличиваться, и к концу марта реактор выйдет на полную мощность, на которой он проработает непрерывно в течение 28 часов.
"В результате нашей работы мы надеемся получить источник энергии, который позволит нам стать независимыми от любых факторов окружающей среды. Мы сможем продолжать работу в течение лунной ночи, которая длится 14 суток, в точение марсианской зимы, во время песчаных бурь, которые могут продолжаться по нескольку месяцев" - рассказывает Ли Мэйсон (Lee Mason), главный технолог НАСА в области энергетики и технологий аккумулирования энергии, - "Реактор Kilopower открывает нам доступ практически ко всей поверхности Марса, включая и северные широты где находятся запасы воды. А на Луне реактор Kilopower позволит нам искать и добывать ресурсы в кратерах и других местах, куда никогда не попадают солнечные лучи".