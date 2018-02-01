 |  | Сегодня, 06:33 | Автомобили и транспорт, Информационные технологии, Космос и Авиация

Компания Rolls-Royce нацеливается на создание интеллектуальных авиационных двигателей, снабженных функцией самовосстановления

Авиационные двигатели


На Авиасалоне этого года в Сингапуре известная компания Rolls-Royce представила всеобщему вниманию свою новую программу под названием IntelligentEngine. В рамках этой программы начата разработка новых авиационных двигателей, обладающих более высоким уровнем безопасности эксплуатации и более высокой эффективностью благодаря заложенным в них функциям искусственного интеллекта и возможностью прямого "общения" друг с другом, с системами самолета и глобальными сетями технической поддержки. Наличие функций искусственного интеллекта позволит новым двигателям учиться на чужом и собственном опыте, а внедрение ряда последних технологий снабдит их возможностью оперативного частичного самовосстановления.

Современные авиационные и космические двигатели - это невероятно сложные машины, которые требуют бережного отношения, правильной эксплуатации, обслуживания и ремонта, проводимого в соответствии со строгим регламентом. Упростить процесс эксплуатации авиационных двигателей может только широкое использование цифровых технологий, интеграция со службами технического обеспечения и поддержки, как компании-производителя, так и собственно авиационной компании. Огромную роль в этом деле должны сыграть облачные сервисы на базе технологий глубинного машинного обучения и самообучения, способные обрабатывать в режиме реального времени массивы больших данных.

Самолет с реактивными двигателями


Благодаря интеграции с другими службами двигатель всегда будет знать условия, в которых он сейчас находится, собственный режим работы и другие параметры, такие, как расход топлива. Это позволит ему учиться и моментально адаптироваться к любым изменениям, в том числе и изменениям погодных условий, что приведет к увеличению эффективности работы, повышению безопасности и надежности, что, в свою очередь, повлечет снижение эксплуатационных расходов и снижение степени риска.

Обладая высокими интеллектуальными способностями и связью с внешним миром, двигатель сам будет в состоянии обнаружить возникающие проблемы и сообщить о них, пока они не превратятся в реальную большую проблему, ставящую под угрозу безопасность полета. Специалисты компании Rolls-Royce предполагают, что интеграция в конструкцию двигателей некоторых робототехнических устройств, позволит двигателю самому проводить свое частичное обслуживание и устранять некоторые из проблем сразу же после их обнаружения прямо во время полета.

Пока представители компании Rolls-Royce обрисовали цели и задачи программы IntelligentEngine лишь в общих чертах. Более подробная информация, согласно их обещаниям, станет доступна в течение этого года, когда специалисты, работающие в рамках этой программы, начнут делать первые практические шаги.





Ключевые слова:
Rolls-Royce, Авиационный, Двигатель, Искусственный, Интеллект, Большие, Данные, Связь, Робототехника, Самовосстановление

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Машины-монстры: Trent XWB - самый эффективный на сегодняшний день авиационн ...
  • Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робо ...
  • E-Thrust - первый проект гибридного пассажирского авиалайнера от компании E ...
  • Компания Rolls-Royce готовится к строительству огромных судов-роботов, кото ...
  • Компания Rolls-Royce установила рекорд, изготовив большую деталь двигателя ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 12:08
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4042
    Раздолье для хакеров следующего поколения. Зная особенности подхода к проблемам безопасности у многих даже именитых автопроизводителей и производителей другой техники, можно предположить, что подобные системы будут насквозь дырявыми


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009