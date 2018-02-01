Компания Rolls-Royce нацеливается на создание интеллектуальных авиационных двигателей, снабженных функцией самовосстановления
На Авиасалоне этого года в Сингапуре известная компания Rolls-Royce представила всеобщему вниманию свою новую программу под названием IntelligentEngine. В рамках этой программы начата разработка новых авиационных двигателей, обладающих более высоким уровнем безопасности эксплуатации и более высокой эффективностью благодаря заложенным в них функциям искусственного интеллекта и возможностью прямого "общения" друг с другом, с системами самолета и глобальными сетями технической поддержки. Наличие функций искусственного интеллекта позволит новым двигателям учиться на чужом и собственном опыте, а внедрение ряда последних технологий снабдит их возможностью оперативного частичного самовосстановления.
Современные авиационные и космические двигатели - это невероятно сложные машины, которые требуют бережного отношения, правильной эксплуатации, обслуживания и ремонта, проводимого в соответствии со строгим регламентом. Упростить процесс эксплуатации авиационных двигателей может только широкое использование цифровых технологий, интеграция со службами технического обеспечения и поддержки, как компании-производителя, так и собственно авиационной компании. Огромную роль в этом деле должны сыграть облачные сервисы на базе технологий глубинного машинного обучения и самообучения, способные обрабатывать в режиме реального времени массивы больших данных.
Благодаря интеграции с другими службами двигатель всегда будет знать условия, в которых он сейчас находится, собственный режим работы и другие параметры, такие, как расход топлива. Это позволит ему учиться и моментально адаптироваться к любым изменениям, в том числе и изменениям погодных условий, что приведет к увеличению эффективности работы, повышению безопасности и надежности, что, в свою очередь, повлечет снижение эксплуатационных расходов и снижение степени риска.
Обладая высокими интеллектуальными способностями и связью с внешним миром, двигатель сам будет в состоянии обнаружить возникающие проблемы и сообщить о них, пока они не превратятся в реальную большую проблему, ставящую под угрозу безопасность полета. Специалисты компании Rolls-Royce предполагают, что интеграция в конструкцию двигателей некоторых робототехнических устройств, позволит двигателю самому проводить свое частичное обслуживание и устранять некоторые из проблем сразу же после их обнаружения прямо во время полета.
Пока представители компании Rolls-Royce обрисовали цели и задачи программы IntelligentEngine лишь в общих чертах. Более подробная информация, согласно их обещаниям, станет доступна в течение этого года, когда специалисты, работающие в рамках этой программы, начнут делать первые практические шаги.