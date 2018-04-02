 |  | Сегодня, 06:34 | Автомобили и транспорт, Робототехника

В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок

Судно-робот


В прошлом году мы рассказывали нашим читателям о Yara Birkeland, морском судне, которое станет первым в мире полностью электрическим контейнеровозом-роботом. Когда флот судов Yara Birkeland в 2020 году начнет курсировать вдоль побережья Норвегии, суда будут ходить под контролем и управлением специалистов транспортной компании Massterly, которая была организована совсем недавно именно с этой целью.

Напомним нашим читателям, что разработка судов-роботов Yara Birkeland ведется специалистами норвежской морской технологической компании Kongsberg по заказу химической компании Yara. Компания же Massterly является результатом сотрудничества компании Kongsberg и морской транспортной компании Wilhelmsen.

Суда-роботы


Согласно имеющимся планам, специалисты компании Massterly будут привлечены к окончательному проектированию и строительству судов-роботов. Помимо этого, будет произведена разработка наземных центров управления, оборудование которых будет контролировать и иногда использоваться для дистанционного управления судами при их движении в норвежских территориальных и международных водах.

"В настоящее время мы стоим только в самом начале пути, который чуть позже откроет широкий рынок услуг морских автоматических транспортных перевозок" - рассказывает Томас Вилхелмсен (Thomas Wilhelmsen), президент компании Wilhelmsen, - "Сначала мы начнем использовать суда-роботы для каботажных перевозок, а затем мы планируем выйти и на уровень международных грузовых рейсов".

Судно Yara Birkeland


Штаб-квартира компании Massterly находится сейчас в Люсакере, Норвегия. К августу этого года компания должна быть полностью укомплектована штатом сотрудников, и, как уже упоминалось выше, суда-роботы Yara Birkeland должны начать курсировать вдоль берегов Норвегии уже в 2020 году.





Ключевые слова:
Норвегия, Комания, Kongsberg, Yara, Wilhelmsen, Massterly, Судно, Робот, Yara Birkeland

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:21
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

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    Комментариев: 4146
    Моряков можно начать относить к виду исчезающих профессий...


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