Беспилотник Cormorant принял участие в своей первой демонстрационной миссии

На страницах нашего сайта мы уже неоднократно рассказывали о необычном беспилотном летательном аппарате с вертикальным взлетом и посадкой Cormorant UAV (Unmanned Aerial Vehicle), который был известен ранее под названием AirMule. За достаточно непродолжительный период времени этот аппарат сумел сначала подняться в воздух
, затем совершить полет в автономном режиме
, а недавно он был задействован в небольшой миссии, демонстрирующей все возможности аппарата
потенциальным заказчикам.
Аппарат Cormorant является разработкой израильской компании Tactical Robotics, он предназначается для доставки грузов и пассажиров в те места, куда тяжело или невозможно добраться вертолетам или другим летательным аппаратам с открытыми роторами. Этот аппарат, способный действовать, как самостоятельно, так и в режиме дистанционного управления, поднимается в воздух за счет ротора с лопастями, скрытого внутри его корпуса, а горизонтальная тяга обеспечивается двумя задними пропеллерами, облаченными в защитные кожухи.
Демонстрационная миссия проводилась 7-го мая на аэродроме Megiddo Airfield, расположенного в северной части Израиля. В качестве наблюдателей на аэродроме присутствовали представители израильского Министерства обороны (Israel Defense Forces), которые рассматриваются компанией Tactical Robotics в качестве будущих основных заказчиков.
Демонстрационный полет заключался в загрузке аппарата Cormorant грузом, его взлетом и следованием по заранее заданному маршруту в автоматическом режиме. После прибытия к месту назначения груз изымался из отсека аппарата, а на его место помещался манекен, изображающий собой раненного военнослужащего. И уже с этим "живым грузом" аппарат возвращался в исходную точку. При этом, во время обратного полета аппарат обеспечивал двухстороннюю видео- и аудио-связь между землей и "пациентом".
Несмотря на то, что загрузка, выгрузка груза и манекена выполнялась руками людей из группы сопровождения, все остальное аппарат Cormorant выполнял полностью в автономном режиме. Согласно информации от представителей компании Tactical Robotics, аппарат Cormorant является сейчас единственным на свете беспилотным аппаратом, способным выполнять как транспортировку грузов, так и принимать участие в миссиях класса CasEvac (Эвакуация больных и раненых, Casualty Evacuation).