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Машины-монстры: Jaguar V20E - электрическая моторная лодка, установившая новый мировой рекорд скорости

Лодка Jaguar V20E


Не так давно электрическая моторная лодка Jaguar V20E, пилотируемая Питером Дреджем (Peter Dredge), соучредителем компании Jaguar Vector, сумела набрать скорость в 88.62 мили в час (142.62 километра в час), установив, тем самым новый мировой рекорд. Рекордный заплыв проводился на поверхности озера Coniston Water в Камбрии, Англия, длина которого составляет 8 миль (12.87 километра), а новый рекорд побил предыдущий рекорд, который составлял 76.8 мили в час, установленный более 10 лет назад.

Маленькая скоростная электрическая лодка была разработана и изготовлена специалистами компании Jaguar Vector при участии специалистов Williams Advanced Engineering, которые "принесли с собой" некоторые готовые элементы, в частности, элементы электрической трансмиссии. Технические параметры аккумуляторных батарей, двигателей и контроллеров пока не разглашаются, известно лишь то, что эти все технологии используются компанией Jaguar в гоночных автомобилях Formula-E, которые, как хорошо известно нашим читателям, являются электрическими аналогами автомобилей Formula-1.

Отметим, что создание скоростной электрической моторной лодки является еще одним шагом компании Jaguar на их пути к глобальной электрификации. Сейчас компания медленно отходит от традиционных двигателей внутреннего сгорания, и к 2020 году все заводы компании прекратят выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В настоящее время электрический модельный ряд компании Jaguar представлен семейством полностью электрических спортивных автомобилей Jaguar I-Pace, в которых уже использованы некоторые технологии и опыт, приобретенный специалистами в гонках Formula E. И со временем этот ряд будет только расширяться.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


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