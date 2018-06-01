Машины-монстры: Jaguar V20E - электрическая моторная лодка, установившая новый мировой рекорд скорости
Не так давно электрическая моторная лодка Jaguar V20E, пилотируемая Питером Дреджем (Peter Dredge), соучредителем компании Jaguar Vector, сумела набрать скорость в 88.62 мили в час (142.62 километра в час), установив, тем самым новый мировой рекорд. Рекордный заплыв проводился на поверхности озера Coniston Water в Камбрии, Англия, длина которого составляет 8 миль (12.87 километра), а новый рекорд побил предыдущий рекорд, который составлял 76.8 мили в час, установленный более 10 лет назад.
Маленькая скоростная электрическая лодка была разработана и изготовлена специалистами компании Jaguar Vector при участии специалистов Williams Advanced Engineering, которые "принесли с собой" некоторые готовые элементы, в частности, элементы электрической трансмиссии. Технические параметры аккумуляторных батарей, двигателей и контроллеров пока не разглашаются, известно лишь то, что эти все технологии используются компанией Jaguar в гоночных автомобилях Formula-E, которые, как хорошо известно нашим читателям, являются электрическими аналогами автомобилей Formula-1.
Отметим, что создание скоростной электрической моторной лодки является еще одним шагом компании Jaguar на их пути к глобальной электрификации. Сейчас компания медленно отходит от традиционных двигателей внутреннего сгорания, и к 2020 году все заводы компании прекратят выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
В настоящее время электрический модельный ряд компании Jaguar представлен семейством полностью электрических спортивных автомобилей Jaguar I-Pace, в которых уже использованы некоторые технологии и опыт, приобретенный специалистами в гонках Formula E. И со временем этот ряд будет только расширяться.
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