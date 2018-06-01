Электрический Volkswagen установил рекорд по скорости подъема на вершину Пайкс-Пик

Подъем на вершину горы Пайкс-Пик (Pikes Peak), гонки по трассе, длиной 20 километров и поднимающейся до высоты 1440 метров, которые проводятся с 1916 года, являются своего рода полигоном, на котором автомобилестроители периодически испытывают самые новейшие технологии. В октябре прошлого года представители компании Volkswagen объявили о начале изготовления электрического гоночного автомобиля ID R Pikes Peak
, предназначенного для установки нового мирового рекорда. Это автомобиль был представлен в марте этого года
, а буквально на днях он, под управлением пилота Ромэна Думаса (Romain Dumas), преодолеет подъем менее чем за 8 минут, двигаясь по трассе со средней скоростью более 145 километров в час.
Отметим, что электрическим автомобилям подъем по гоночной трассе дается легче, чем их собратьям, работающим на обычном топливе, которым перестает хватать кислорода по мере подъема над уровнем моря. Первым электрическим автомобилем, установившим мировой рекорд в 2015 году, стал автомобиль Honda CR-Z, а в прошлом году обладателем неофициального рекорда стал автомобиль Faraday Futures FF91
.
Официальное рекордное время, которое показал автомобиль ID R Pikes Peak, составило 7:57.148. Этот рекорд побил предыдущий рекорд, который составлял 8:57.118 и был установлен в 2016 году электрическим автомобилем e0
PP100. Более того, этот рекорд побил и абсолютный (не только "электрический") рекорд, который был установлен в 2013 году автомобилем Peugeot 208 T16 Pikes Peak и который составлял 8:13.878.
Пока что компания Volkswagen не опубликовала технических подробностей, касающихся автомобиля ID R Pikes Peak. Среди "крох" известной информации находится лишь то, что в автомобиле использована трансмиссия MEB, которая является основой всех моделей электрических автомобилей компании. И, со слов представителей компании, полученный во время проведения гонки урок будет в максимальной степени использован специалистами при проектировании электрических автомобилей следующих поколений.