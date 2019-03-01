EQ Silver Arrow 01 - новый электрический гоночный автомобиль от компании Mercedes-Benz

Каждый год в преддверии открытия Женевского салона практически все ведущие автомобилестроители публикуют информацию о новинках и концептах, которые будут представлены ими на этой международной выставке. Ключевым моментом представления компании Mercedes-Benz в этом году стал не какой-то футуристический концепт-кар
, как это происходило раньше
, этим стал EQ Silver Arrow 01 - полностью электрический гоночный автомобиль, который примет участие в гонках Formula E, уже начиная с конца 2019 года.
Напомним нашим читателям, что гонки Formula E стартовали в 2014 году в качестве "электрической альтернативы" гонкам Formula 1. Можно отметить, что Formula E является не первой попыткой организации подобных состязаний мирового уровня, но она стала наиболее удачной, сейчас этот чемпионат находится на стадии середины его пятого сезона. Среди команд, принимающих участие в гонках Formula E, уже числятся команды Audi, BMW, Nissan и Jaguar, и этот список постоянно пополняется. К примеру, в следующем сезоне к гонкам присоединится команда компании Porsche.
Компания Mercedes-Benz присоединилась к гонкам Formula E в 2017 году. Вместо того, чтобы создать свою собственную команду, эта компания предпочла взять под свое крыло команду HWA, пилоты которой в прошлом году выступали уже исключительно на машинах Mercedes-Benz.
Гоночный автомобиль EQ Silver Arrow 01 не является автомобилем, построенным компанией Mercedes-Benz с чистого листа. В нем использовано шасси, собранное из элементов, выпущенных компаниями Spark и Dallara. Аккумуляторная батарея, емкостью 52 КВт*ч, состоит из ячеек производства Sony, а изготовителем собственно батареи является компания Atieva.
Электродвигатели автомобиля EQ Silver Arrow 01 имеют суммарную мощность в 340 лошадиных сил, позволяя ему разгонять до 100 километров в час за 2.7 секунды при весе автомобиля в 908 килограмм. Эти цифры являются типовыми показателями, которые определяются правилами гонок Formula E, а победу в этих гонках могут принести только инновационные технологии и инженерные решения, обеспечивающие максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов электрического автомобиля.
Правила гонок Formula E разрешают участникам использовать собственные трансмиссии, включая электродвигатели, коробку передач и силовой инвертор, - в основном элементы, которые соединяются с аккумуляторной батареей. Это превращает автомобили Formula E в идеальные испытательные стенды для отработки технологий, которые позже будут использоваться в серийных автомобилях.
"Гонки Formula E станут для нас абсолютно новой игровой площадкой" - рассказывает Тото Вольф (Toto Wolff), глава Mercedes-Benz Motorsport, - "И мы уже с нетерпением ожидаем начала гонок, которые станут тяжелым испытанием для наших новых интеллектуальных электроприводов и аккумуляторной батареи".