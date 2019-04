Машины-монстры: Mean Mower V2 - газонокосилка компании Honda, способная разгоняться быстрее 240 км/ч

Известная японская компания Honda, помимо автомобилей и мотоциклов, выпускает также и газонокосилки. Одной из моделей газонокосилок компании Honda является модель под названием Mean Mower, и если на нее установить 190-сильный мотоциклетный двигатель Fireblade, то обновленная Mean Mower V2 может разгоняться до скорости, больше, чем 150 миль в час (240 километров в час), что делает ее самой быстрой газонокосилкой в мире на сегодняшний день.Этот чудовищный садовый агрегат бы построен командой Team Dynamics, партнером компании Honda на гоночном чемпионате British Touring Car Championships. Она является следующей инкарнацией "скоростной" газонокосилки Mean Mower, построенной в 2013 году при участии команды шоу Top Gear, которая смогла разогнаться до 116.575 миль в час (187.6 километра в час) и стала самой быстрой газонокосилкой на то время.Но, в 2015 году команда норвежцев умудрилась впихнуть 408-сильный двигатель LS1 V8 от Корвета в газонокосилку Viking T6, трубчатый каркас которой был усилен соответствующим образом. И этот агрегат сумел разогнаться на взлетно-посадочной полосе одного из аэродромов до скорости 134 мили в час (215 километров в час).Двигатель SP1 Fireblade, установленный на газонокосилке Mean Mower V2, является четырехтактным двигателем с объемом 1000 кубических сантиметров. На скорости в 13 тысяч оборотов в минуту он отдает мощность в 190 лошадиных сил. Это намного меньше мощности двигателя LS1 V8 агрегата Viking T6, но двигатель Fireblade является намного более компактным и легким.Глубокой модернизации подверглась и электронная система двигателя Fireblade, что позволило увеличить вырабатываемое им тяговое усилие. Вырабатываемая двигателем мощность передается на задние колеса при помощи цепной передачи. Шасси газонокосилки Mean Mower V2 представляет собой конструкцию, изготовленную из стальных труб T45. Кузов является стандартным, ведь для команды было важным сохранение оригинального внешнего вида агрегата.Несмотря на "гоночную ориентацию", основная функция газонокосилки Mean Mower V2 была сохранена, она все еще в состоянии стричь газоны. Единственное, конструкторам пришлось немного переделать сам резак и элементы его крепления. Вскоре на газонокосилку будет установлен резак из углеродистого волокна, после чего она сможет стричь траву, двигаясь на максимально возможной для нее скорости. "В прошлый раз функция газонокосилки работала только на маленькой скорости" - рассказывают представители команды Top Gear, - "Но сейчас нет ни единой причины, которая помешала бы нашему творению косить лужайку на скорости более 100 миль в час".Когда газонокосилка Mean Mower V2 отправится устанавливать новый мировой рекорд скорости для такого типа машин, за ее рулем будет сидеть опытный гонщик Джес Хокинс (Jess Hawkins), который сейчас выступает на шоу Fast & Furious touring show. А на приведенном ниже видеоролике вы можете посмотреть на газонокосилку Mean Mower V2 в действии.