Автомобиль второго поколения вдохнет новую жизнь в гонки электрических автомобилей Formula E
Напомним нашим читателям, что гонки электрических автомобилей Formula E дебютировали почти пять лет назад, но, к сожалению, этому виду спорта так и не удалось завоевать широкого признания и некоторые из организаторов гонок уже начали высказывать мысли об их прекращении. Однако, кардинально изменить сложившуюся ситуацию может появление гоночного автомобиля второго поколения, который легче, быстрее и который обладает большим запасом хода. Благодаря этому гонки Formula E смогут немного приблизиться по остроте и зрелищности к гонкам Formula 1, что должно сказаться на их популярности с лучшую сторону.
Гоночные автомобили Formula E, точнее их двигатели, силовая электроника и аккумуляторные батареи, работали в очень напряженном режиме и сильно перегревались, что требовало использования эффективных охлаждающих систем. Заряда аккумуляторных батарей у них хватало на 25 минут и гонщики должны были делать остановку на половине пути для того, чтобы пересесть в автомобиль с полностью заряженными аккумуляторами.
Эта проблема частично решена в автомобиле второго поколения за счет использования более эффективной электроники и интеллектуального управления. Отсутствие необходимости в громоздких системах охлаждения сказалось на весе автомобиля, который составляет 900 килограмм. Однако, охлаждение не стало единственным методом снижения веса, для этого конструкторам пришлось избавиться даже от такой нужной вещи, как гидроусилитель руля.
Большая мощность и крутящий момент двигателей делают управление автомобилем второго поколения более сложным. Ведь даже малейшая неточность в управлении повышает риск потери сцепления колес с покрытием трассы и срывом автомобиля в занос. Да и отсутствие гидроусилителя руля так же не добавляет удобств во время пилотирования. Тем не менее, пилоты, которым довелось сделать по нескольку кругов на автомобиле второго поколения, снова попав за руль автомобиля первого поколения, начинали чувствовать себя в условиях с весьма ограниченными возможностями.
Однако, столь впечатляющие возможности автомобиля Formula E Gen2 не могли не сказаться на его стоимости. Если стоимость автомобиля первого поколения составляла порядка 400 тысяч евро (445 тысяч долларов США), то ценник автомобиля второго поколения начинается с отметки в 800 тысяч евро (900 тысяч долларов США). Тем не менее, есть надежды, что ведущие автомобилестроительные компании, принимающие участие в гонках Formula E, такие, как Audi, BMW, Nissan, Mercedes-Benz и Porsche, смогут позволить себе такие расходы и гонки обретут шанс на "вторую жизнь".