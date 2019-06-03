Машины-монстры: T.50 - самый легкий суперкар, разработанный конструктором автомобилей Formula-1

В скором времени британская компания Gordon Murray Automotive, основанная профессором Гордоном Мюрреем (Gordon Murray), известным конструктором гоночных автомобилей McLaren F1, должна закончить изготовление первого образца суперкара
, который станет самым легким в мире в его классе
. Получивший название T.50, этот суперкар
будет оснащен 3.9-литровым двигателем V12, который был создан в свое время по заказу компании Cosworth Powertrain, и который будет выдавать 650 лошадиных сил на рабочей скорости в 12 100 оборотов в минуту.
Шасси суперкара
T.50 изготовлено преимущественно из углеродистого волокна, за счет чего весь автомобиль весит около 980 килограммов, приблизительно на треть легче, чем некий среднестатистический суперкар подобного класса. Такой вес дает T.50 соотношение мощности к весу в 663 л.с./т, что намного больше, чем у любого другого спортивного автомобиля, которому разрешено передвигаться по дорогам общего назначения.
Автомобиль T.50 оснащен скрытыми в его кузове средствами, позволяющими перенаправлять и управлять потоками воздуха. Ключевым моментом этой системы является 400-миллиметровый пропеллер, установленный в задней части автомобиля. Этот пропеллер является "фирменной" разработкой Гордона Мюррея и он был уже использован в конструкции гоночного автомобиля Brabham BT46B Formula One "Fan Car". Этот пропеллер позволяет регулировать поток воздуха, протекающий под автомобилем, что влияет на его аэродинамические характеристики и избавляет конструкторов от необходимости использования внешних навесных элементов, таких, как закрылки, воздухозаборники, выступы кузова и т.п.
Автомобиль T.50 имеет шестиступенчатую коробку передач, созданную британской компанией Xtrac. В его салоне имеется место для водителя и двух пассажиров. Согласно планам, всего будет произведено сто таких автомобилей, ценник каждого из которых будет начинаться с 2 миллионов фунтов стерлингов. Первые из будущей сотни T.50 будут готовы к поставке в начале 2022 года.
И в заключение следует отметить, что разработка конструкции суперкара T.50 ведется специалистами компании Gordon Murray Design, а собственно автомобили будут выпускаться компанией Gordon Murray Automotive на новой фабрике в Суррее. В конструкции автомобиля использованы детали, включая кузов, трансмиссию и шасси, преимущественно британского производства. А в настоящее время идет проверка аэродинамики суперкара T.50, для чего используется аэродинамическая труба, принадлежащая одной из команд F1.Машины-монстры
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