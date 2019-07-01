Автомобиль Bloodhound LSR готовится к началу высокоскоростных испытательных заездов

На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказывали
читателям о реактивном автомобиле Bloodhound LSR (Bloodhound SSD)
, который создавался для того, чтобы установить новый мировой рекорд скорости, преодолев отметку в 1000 миль в час (1610 километров в час). До последнего времени этот высокотехнологичный автомобиль проходил испытания
на относительно малой скорости, до 210 миль в час (338 километров в час), ускоряясь на взлетно-посадочной полосе одного из аэродромов в Великобритании. А сейчас ведется подготовка к отправке этого автомобиля в Южную Африку, где на специально подготовленной трассе у него появится возможность "по серьезному размять свои ноги", точнее колеса.
Напомним нашим читателям, что проект Bloodhound был организован Ричардом Ноблом (Richard Noble), британцем, который в 1982 году установил мировой рекорд скорости на автомобиле Thrust 2, и возглавлял команду, в 1997 году установившую очередной рекорд на автомобиле Thrust SSC, который впервые в истории преодолел звуковой барьер двигаясь по поверхности земли. Bloodhound LSR оснащен турбореактивным двигателем
Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter Typhoon и гибридным твердотопливным ускорителем, обеспечивающим более 20 900 кН тяги. Оба этих двигателя должны разогнать автомобиль Bloodhound LSR до скорости, на которой обычно летают только самолеты и ракеты.
Место, где будут проводиться скоростные заезды автомобиля Bloodhound LSR, представляет собой дно высохшего озера, расположенного в пустыне Калахари в Северно-Капской провинции Южно-африканской республики неподалеку от границы с Намибией. Более 300 местных волонтеров занимались подготовкой поверхности дна озера Hakskeen Pan, убрав более 16 500 тонн камней и мусора с площади в 22 квадратных километра.
Всего в мире насчитывается 12 мест с подходящими условиями для развертывания идеально прямой и ровной трассы, длиной 16 километров и шириной 500 метров. Дно высохшего озера Hakskeen Pan было выбрано из-за достаточной твердости его поверхности, но это потребовало некоторой модернизации автомобиля Bloodhound LSR. Относительно широкие оригинальные колеса, подходящие для более мягкой поверхности, были заменены на более узкие, что дополнительно позволило сократить на некоторую величину общее аэродинамическое сопротивление.
Отметим, что еще в конце 2018 года перспективы проекта Bloodhound были весьма туманными из-за проблем с финансированием
, а собственно автомобилю Bloodhound SSD грозило стать просто музейным экспонатом. Но, в марте этого года проект был выкуплен британским бизнесменом Яном Вархурстом (Ian Warhurst), что позволило "вдохнуть в него вторую жизнь".