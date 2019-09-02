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Bugatti Chiron устанавливает новый мировой рекорд скорости, преодолев порог в 300 миль в час

Автомобиль Bugatti Chiron


Буквально на днях компания Bugatti стала обладателем очередного мирового рекорда скорости, развитой серийно выпускаемым автомобилем. Этот автомобиль, Bugatti Chiron, разогнался до скорости 304.773 миль в час (490.484 км/ч), двигаясь по испытательной трассе Эра-Лессин (Ehra-Lessien), принадлежащей Volkswagen Group. В настоящее время известно очень малое количество подробностей различного, в том числе и технического плана, кроме очевидного факта, что компания Bugatti стала первым в истории автопроизводителем, чей автомобиль преодолел отметку в 300 миль в час.

Известно лишь то, что рекорд был установлен при помощи "опытного образца, очень близкого к производственному варианту" суперкара Bugatti Chiron. "Для нас это потрясающий рекорд, ведь мы стали первым в истории производителем автомобилей, которые достигли и преодолели отметку в 300 миль в час" - рассказывает Штефан Винкелман (Stephan Winkelmann), президент компании Bugatti, - "Это очень знаменательная веха, и я хочу поблагодарить за это нашу команду и особенно водителя Энди Уолласа за отлично проделанную работу".

Автомобиль Bugatti Chiron #2


Безопасность водителя обеспечивалась системой ремней безопасности с шестью точками крепления. Помимо этого в автомобиле были установлены дуги, которые формировали своего рода клетку вокруг водительского места. Рекорд был установлен на прямом 8.8-километровом участке трассы Эра-Лессин, а рекордная скорость была зафиксирована высокоточным приемником GPS, установленным в специальной запечатанной коробке.

"Непостижимым является то, что автомобиль вообще оказался способен на такое" - рассказывает Энди Уоллас (Andy Wallace), тест-пилот компании Bugatti, - "Но Chiron был подготовлен настолько хорошо, что я чувствовал себя в безопасности даже при движении на столь большой скорости".


Ключевые слова:
Серийный, Автомобиль, Bugatti Chiron, Рекорд, Скорость

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