Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль, которому практически не требуется подзарядка батарей
Швейцарская компания E-Mining из Хаймберга, работая совместно с компанией Empa, Бернским университетом и компанией NTB Interstaatlicke Hochschule fur Technik Buchs, взяла старый карьерный самосвал и оборудовала его полностью электрической трансмиссией, получив, таким образом, самый большой в мире электрический автомобиль. Более того, на этом автомобиле, который получил название E-Dumper, установлена самая большая аккумуляторная батарея из когда-либо установленных на электромобилях. Но самым интересным является то, что при правильных условиях эксплуатации, электрический самосвал E-Dumper вырабатывает такое количество энергии, которого практически хватает на удовлетворение его собственных потребностей.
Базой для электрического E-Dumper стал гигантский карьерный самосвал Komatsu HD605-7, из которого был извлечен его родной 23-литровый дизельный двигатель. Вместо него были установлены мощные электродвигатели и аккумуляторная батарея емкостью 600 кВт*ч. И получившийся электрический "монстр" отправился работать на карьер Pery, расположенный в 100 километрах от Цюриха.
Организация карьера дала самосвалу E-Dumper уникальную возможность самому вырабатывать необходимую ему энергию. Пустой самосвал поднимается на гору, где его загружают 60 тоннами камней. Съезжая по 13-градусному спуску с тяжелым грузом, грузовик E-Dumper использует свои двигатели в качестве электрических генераторов, заряжающих его огромную батарею. И выработанной за один спуск энергии достаточно для того, чтобы пустой самосвал E-Dumper снова поднялся на гору под очередную погрузку.
Вопреки некоторым сообщениям отметим, что E-Dumper не вырабатывает больше энергии, чем он потребляет, и не отдает излишки энергии в общую сеть. Это особенно сильно проявляется зимой, когда движение по снегу требует повышенных затрат энергии, а аккумуляторная батарея автомобиля работает при низкой температуре, т.е. в далеком от оптимального режиме. Из-за этого электрический самосвал E-Dumper каждый день вынужден проводить короткий промежуток времени у зарядного устройства.
Тем не менее, даже при неоптимальном режиме работы самосвал E-Dumper за десять лет эксплуатации переместит 300 тысяч тонн горной породы, сэкономив сжигание полумиллиона литров дизельного топлива и сократив выбросы углекислого газа в атмосферу на 1 300 тонн. И это все уже само по себе является достаточно большим достижением.
Справедливости ради укажем, что стоимость электрического самосвала E-Dumper в 2.5 раза превышает стоимость такой же машины с дизельным двигателем, да и уникальные условия работы в карьере Pery не будут повторяться во всех местах горных выработок. Но, в любом случае, E-Dumper является потрясающим решением для мест, где эксплуатация таких автомобилей будет иметь экономическую и экологическую выгоду.
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