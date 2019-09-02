Sian - первый гибридный суперкар от Ламборджини, использующий суперконденсаторы для хранения энергии

Известная итальянская автомобилестроительная компания Ламборджини, гармонично влилась в общую тенденцию электрификации транспортных средств, создав свой первый гибридный суперкар, получивший название Sian, что в переводе с одного из диалектов итальянского языка означает "вспышка" или "молния". Этот автомобиль оснащен 785-сильным двигателем V12, который работает в паре с 34-силным электродвигателем, обеспечивающим высочайшие динамические характеристики. Суммарная мощность двух двигателей в 819 лошадиных сил обеспечивает Sian-у разгон до 100 км/ч за 2.8 секунды, а максимальная скорость движения ограничена потолком в 350 километров в час.
Основным отличием Sian от других электрических и гибридных автомобилей является использованный в нем способ хранения энергии. Вместо того
, чтобы полагаться на использование традиционных литий-ионных батарей, в этом автомобиле использованы суперконденсаторы
, которые в три раза мощней батарей сопоставимого веса или в три раза легче батарей сопоставимой электрической емкости
.
Помимо выдающихся массогабаритных характеристик, суперконденсаторы имеют огромные, по сравнению с батареями, показателями скорости зарядки и разряда. Это означает, что в случае необходимости они могут быстро "выплеснуть" в электро-систему автомобиля весь имеющийся в них заряд, а в случае другой необходимости они могут также быстро поглотить практически любое количество энергии, возвращаемой системой регенеративного торможения, к примеру. Помимо этого, электрические характеристики суперконденсаторов практически не ухудшаются со временем, а их емкость мало зависит от некоторых факторов окружающей среды, таких, как температура.
Все вышеперечисленные положительные черты суперконденсаторов позволили, в данном случае, существенно сократить вес суперкара Sian и сделать более эффективной работу его энергетической системы
.
С точки зрения дизайна и конструкции суперкар Sian унаследовал очень многие черты концепта
Terzo Millennio, представленного в 2017 году. Несмотря на то, что Sian не является полностью электрическим автомобилем, от концепта ему осталась суперкондесаторная система хранения энергии, формы кузова, фар и элементы салона. А от некоторых весьма экзотических вещей, таких как элементы из самозаживляющегося углеродистого волокна, конструкторам Sian пришлось отказаться полностью.
Ценник на модель Sian пока еще не был установлен или объявлен общественности руководством компании Lamborghini, но не стоит сомневаться в том, что в нем фигурируют числа астрономического порядка. Несмотря на это, все 63 экземпляра Sian, которые будут выпущены в будущем, уже практически проданы и имеют своих будущих владельцев.