Компании Porsche и Boeing начинают совместный проект по созданию летающего автомобиля

Представьте себе, что в будущем мы сможем приобрести селе летающий Порше. Это может стать возможным благодаря совместному проекту Porsche и Boeing, в рамках которого сейчас ведутся исследования, направленные на возможность создания городского летающего транспортного средства премиум-класса.
В исследованиях, проведенных в 2018 году сотрудниками компании Porsche Consulting, дан прогноз, что рынок городских летающих транспортных средств получит сильный импульс развития в 2025 году. Ведь передвижение по воздуху позволит перемещать пассажирский поток гораздо быстрее и эффективней, чем обычный наземный транспорт. Параллельно с исследованиями Porsche Consulting, компания Boeing занималась разработкой электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), который не так давно совершил свой первый испытательный полет
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Сейчас же обе компании, Porsche и Boeing, привлекли к своему проекту и приобрели еще несколько более мелких компаний, занимающихся тематикой летающих автомобилей и летающих такси. Среди этих компаний находятся такие, как компания Kitty Hawk
из Калифорнии, Aurora Flight Sciences
из Вирджинии, специалисты которых уже имеют достаточно богатый опыт.
В рамках уже подписанного соглашения международной группой экспертов начаты работы, направленные на понимание "различных аспектов использования летающего транспорта в городской среде, включая анализ рыночного потенциала транспортных средств премиум-класса и среднего потребительского класса". Кроме этого, будут проведены поиски возможных областей применения воздушного транспорта, которые выходят за рамки очевидного.
"Компания Porsche надеется увеличить область своего влияния, как производителя спортивных автомобилей и автомобилей премиум-класса. В дальнейшей перспективе это может означать завоевание и третьего пространственного измерения" - рассказывает Детлев фон Платен (Detlev von Platen), один из руководителей высшего звена компании Porsche AG. - "Сейчас мы комбинируем силы двух ведущих международных компаний для того, чтобы обеспечить нам выход на новый сегмент рынка, который появится в самом ближайшем будущем".