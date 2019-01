Опытный образец "летающего такси" от компании Boeing совершил первый испытательный полет

Множество компаний, имеющих отношение к авиационной отрасли, занимаются сейчас разработкой электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (electric vertical takeoff and landing, eVTOL), но лишь немногим из них удалось добиться каких-нибудь значимых успехов на этом поприще . И недавно в этот "клуб" успешных компаний вступила известная аэрокосмическая компания Boeing, благодаря тому, что созданный ею опытный образец eVTOL-аппарата на прошлой неделе успешно совершил свой первый испытательный полет.Этот опытный образец eVTOL-аппарата еще не имеет ни официального названия, ни имени собственного. Он был создан в рамках программы Boeing NeXt в качестве пассажирского летательного аппарата, предназначенного для эксплуатации в городской среде. Помимо небольших габаритных размеров, возможности вертикального взлета и посадки, летательный аппарат способен к передвижению в полностью автоматическом режиме и к переходу с "квадрокоптерного" на более скоростной и более эффективный "самолетный" режим прямо во время полета.eVTOL-аппарат компании Boeing имеет размеры 9.1 на 8.5 метров, а одного заряда аккумуляторных батарей хватает на перелет, дальностью до 80 километров. В основу пассажирского варианта аппарата легла конструкция подобного грузового аппарата (electric cargo air vehicle, CAV) , способного поднимать груз, весом до 230 килограммов, и также разработанного также в рамках программы NeXt. Этот грузовой аппарат в прошлом году совершил первый полет, находясь внутри закрытого помещения, а позже в этом году он также впервые выйдет на открытый воздух.Первый испытательный полет пассажирского eVTOL-аппарата был проверкой функций автоматического управления, работающих совместно с наземными системами управления. Аппарат, на борту которого не было ни пилота, ни пассажиров, поднялся в воздух, продержался там какое-то время и успешно совершил мягкую посадку.Руководство проекта NeXt компании Boeing уже запланировало проведение нескольких очередных испытательных полетов. А функциями, которые будут проверены в ходе этих полетов, станет полет в скоростном и эффективном режиме, плавный переход от режима горизонтального полета к зависанию и другие подобные функции.