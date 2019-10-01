Компания Lilium демонстрирует возможности своего летательного аппарата Lilium Jet

Немецкая компания Lilium
, специалисты которой разработали и изготовили опытный образец полностью электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), опубликовали новый видеоролик, который дает зрителям понять, что аппарат Lilium Jet
способен летать с большой скоростью, выполнять маневры, и он скоро будет готов к практическому использованию в роли "летающего такси". Отметим, что представленный ниже видеоролик был снять во время финального этапа первой фазы летных испытаний, которая была начата в мае этого года
.
Скорость, до которой разгонялся летательный аппарат Lilium Jet
, была ограничена 100 километрами в час. Но это не самое большое достоинство этого аппарата, его основным достоинством является способность очень плавного перехода от режима вертикального взлета и посадки в режим горизонтального полета, при котором аппарат демонстрирует максимальную эффективность.
В рамках первой фазы летных испытаний аппарат Lilium Jet выполнил множество более длительных полетов и более сложных маневров, включая движение боком, вращение на 360 градусов в зависшем состоянии и т.п. Более сотни наземных и летных испытаний предшествовали тому, чтобы аппарату было позволено разогнаться в воздухе до скорости более 100 километров в час.
И будущие пассажиры этого аппарата, наверняка будут рады услышать, что подавляющее большинство этих всех испытаний так или иначе имело отношение к системе безопасности, в которой предусмотрены практически все возможные варианты, включая отказы двигателей, сгоревшие предохранители и т.п.
Опытный образец летательного аппарата Lilium Jet, конструкция которого вдохновлена скатом-мантой и рыбой-молотом, имеет два набора крыльев, передние и задние, на которых установлены 36 двигателей, обеспечивающих суммарную мощность в 2 тысячи лошадиных сил. При совершении вертикального взлета и посадки расходуется менее 10 процентов заряда аккумуляторных батарей, а оставшегося заряда должно хватать на преодоление расстояния в 300 километров, что выходит далеко за пределы дальности перелетов в городских условиях.
Создание опытного образца летательного аппарата Lilium Jet само по себе является внушительным достижением. Но компания Lilium уже приступила к реализации планов по строительству собственного производственного объекта в южной части Германии неподалеку от штаб-квартиры. Компания также наняла Ива Йемси (Yves Yemsi), бывшего исполнительного директора компании Airbus, который теперь занимается вопросами будущего серийного производства летательных аппаратов.
И в заключение следует отметить, что летательный аппарат Lilium Jet будет подвергнут еще ряду испытаний, в том числе и полетам на высоких скоростях. Это, скорее всего, приведет к необходимости доработок и модификаций его конструкции, после чего он станет полностью готов к окончательной сертификации. Согласно планам руководства компании Lilium, коммерческая эксплуатация аппаратов Jet должна начаться в 2025 году, и к тому времени объем производства этих аппаратов должен составить минимум несколько сотен в год.