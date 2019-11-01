 | Вчера, 06:04 | Автомобили и транспорт

Машины-монстры: JCB Fastrac 8000 - трактор, способный разгоняться свыше 200 километров в час

Трактор JCB Fastrac 8000


На свете есть такой человек, как Гай Мартин (Guy Martin), британец, являющийся держателем нескольких абсурдных мировых рекордов, касающихся скорости передвижения на различных вещах, изначально не предназначенных для передвижения. И в июле этого года он установил новый мировой рекорд скорости, разогнав трактор JCB Fastrac 8000 до скорости более 200 километров в час. Отметим, что этот трактор, ставший самым быстрым в мире, был подвергнут значительной модернизации для того, чтобы обрести высокоскоростные способности.

7.2-литровый 6-цилиндровый двигатель Fastrac Two JCB Dieselmax получил новый продвинутый турбокомпрессор, снабженный эффективной системой охлаждения, которая понижает температуру воздуха на входе в двигатель до 50 градусов Цельсия. Это, и некоторые другие модернизации, включая выпускной коллектор, обеспечили мощность двигателя в 1 016 лошадиных сил при работе на 3 150 оборотах в минуту и крутящий момент в 2 500 ньютон на метр.

Еще одной проблемой были шины, производства компании BKT. Эти шины, 1.3 метра высотой и весом по 80 килограмм каждая, изначально рассчитаны на скорость до 40 километров в час. Поэтому при подготовке к скоростным заездам команде пришлось проделать большую работу для предотвращения раздувания этих шин и их сильного нагрева при движении на высокой скорости. Кроме этого, шины BKT Ridemax были оснащены датчиками, контролирующими их температуру, уровень вибрации и другие параметры.

Гай Мартин и его трактор


Также была усовершенствована тормозная система трактора, которая стала гибридной воздушно-гидравлической. Тормозные колодки и диски были заменены на более эффективные, но основы и крепления тормозной системы были оставлены родные. В качестве дополнительной меры безопасности на трактор был установлен тормозной парашют. К счастью, эта мера оказалась излишней, и парашют не был использован, поскольку с остановкой разогнавшегося трактора отлично справилась штатная тормозная система.

Рекордный заезд был произведен на взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон (Elvington Airfield) неподалеку от Йорка в присутствии представителей Мировой книги рекордов Гиннеса. Во время первого заезда Мартину удалось разогнать трактор JCB Fastrac 8000 до скорости в 103.6 миль в час (166.73 км/ч). Но это показалось Мартину и его команде недостаточно хорошим результатом, и четыре месяца спустя был произведен еще один заезд, во время которого трактор разогнался до максимальной скорости 135.1 мили в час (217.42 км/ч).

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