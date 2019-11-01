Машины-монстры: JCB Fastrac 8000 - трактор, способный разгоняться свыше 200 километров в час
На свете есть такой человек, как Гай Мартин (Guy Martin), британец, являющийся держателем нескольких абсурдных мировых рекордов, касающихся скорости передвижения на различных вещах, изначально не предназначенных для передвижения. И в июле этого года он установил новый мировой рекорд скорости, разогнав трактор JCB Fastrac 8000 до скорости более 200 километров в час. Отметим, что этот трактор, ставший самым быстрым в мире, был подвергнут значительной модернизации для того, чтобы обрести высокоскоростные способности.
7.2-литровый 6-цилиндровый двигатель Fastrac Two JCB Dieselmax получил новый продвинутый турбокомпрессор, снабженный эффективной системой охлаждения, которая понижает температуру воздуха на входе в двигатель до 50 градусов Цельсия. Это, и некоторые другие модернизации, включая выпускной коллектор, обеспечили мощность двигателя в 1 016 лошадиных сил при работе на 3 150 оборотах в минуту и крутящий момент в 2 500 ньютон на метр.
Еще одной проблемой были шины, производства компании BKT. Эти шины, 1.3 метра высотой и весом по 80 килограмм каждая, изначально рассчитаны на скорость до 40 километров в час. Поэтому при подготовке к скоростным заездам команде пришлось проделать большую работу для предотвращения раздувания этих шин и их сильного нагрева при движении на высокой скорости. Кроме этого, шины BKT Ridemax были оснащены датчиками, контролирующими их температуру, уровень вибрации и другие параметры.
Также была усовершенствована тормозная система трактора, которая стала гибридной воздушно-гидравлической. Тормозные колодки и диски были заменены на более эффективные, но основы и крепления тормозной системы были оставлены родные. В качестве дополнительной меры безопасности на трактор был установлен тормозной парашют. К счастью, эта мера оказалась излишней, и парашют не был использован, поскольку с остановкой разогнавшегося трактора отлично справилась штатная тормозная система.
Рекордный заезд был произведен на взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон (Elvington Airfield) неподалеку от Йорка в присутствии представителей Мировой книги рекордов Гиннеса. Во время первого заезда Мартину удалось разогнать трактор JCB Fastrac 8000 до скорости в 103.6 миль в час (166.73 км/ч). Но это показалось Мартину и его команде недостаточно хорошим результатом, и четыре месяца спустя был произведен еще один заезд, во время которого трактор разогнался до максимальной скорости 135.1 мили в час (217.42 км/ч).
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