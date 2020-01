Машины-монстры: JCB Fastrac Two - самый быстрый трактор в мире, 1106 лошадей под капотом и скорость до 250 км/ч

Совсем недавно на страницах нашего сайта мы рассказывали нашим читателям о тракторе JCB Fastrac 8000 , который был переделан командой, возглавляемой британцем Гаем Мартином (Guy Martin), и который, разогнавшись до скорости свыше 210 километров в час, получил почетное место в Книге мировых рекордов Гиннеса как самый быстрый трактор в мире. Однако, неугомонные британцы не остановились на достигнутом результате и буквально через полтора месяца трактор JCB Fastrac Two получил некоторые улучшения, позволившие поднять мощность его двигателя и разогнаться до скорости свыше 250 километров в час.Напомним, что официальный мировой рекорд был установлен трактором JCB Fastrac Two, за рулем которого находился Гай Мартин, в октябре 2019 года. Тогда Гаю удалось разогнать трактор до максимальной скорости в 217.57 километра в час (135,191 мили в час), новый же рекорд составил 247.47 километра в час (153,771 мили в час). Но когда команда Гая Мартина снова соберется зарегистрировать новый рекорд официально, они твердо намерены взять барьер в 250 километров в час.Как и у трактора предыдущего поколения, так и у нынешнего имеется модернизированный шестицилиндровый дизельный двигатель JCB Dieselmax 7.2L, который после первоначальных доработок обеспечивал мощность в 1016 лошадиных сил при крутящем моменте в 2500 нм.Дополнительные лошадиные силы были получены за счет использования турбины более крупных размеров с электрическим нагнетателем, которая обеспечивает давление наддува воздуха в двигатель на уровне 5 бар. Водяная система охлаждения и система теплообменников позволяют снизить температуру воздуха на входе в двигатель до 50 градусов Цельсия. Помимо этого серьезной переделке был подвергнут выпускной коллектор двигателя, что также сказалось на мощности двигателя в положительную сторону.Кузов трактора JCB Fastrac Two был занижен, оснащен аэродинамическим набором Williams Advanced Engineering Aerodynamic kit и подвержен ряду дополнительных модификаций. Оригинальная коробка передач была заменена ручной шестискоростной коробкой ZF H-pattern, предназначенной для грузовых автомобилей. Это, и все перечисленное выше, стало составляющими "формулы успеха", которая и позволила установить новый мировой рекорд.