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Электрическая технология E-Fan X - будущее авиационных грузовых и пассажирских перевозок

Региональный электрический самолет


Мы уже рассказывали нашим читателям, что силами консорциума, в который входят такие известные компании, как Airbus, Rolls-Royce и Siemens, ведется совместная программа, в рамках которой разрабатываются и испытываются технологии, необходимые для создания самолетов на электрической тяге. Данный проект имеет название E-Fan X Jet и его конечной целью является создание гибридного электрического реактивного самолета, полеты которого будут более дешевы, более тихи и который станет будущим всей отрасли грузовых и пассажирских авиаперевозок.

"Авиация является самым последним видом транспорта, куда добрались технологии электрификации. И сейчас нам необходимо приложить массу усилий для того, чтобы нагнать другие виды, которые за это время успели уйти достаточно далеко" - рассказывает Пол Стайн (Paul Stein), главный инженер компании Rolls-Royce, - "Все это является началом эры новой авиации".

Первые самолеты, создаваемые в рамках программы E-Fan X, построены по гибридной схеме из-за того, что существующие современные технологии еще не могут обеспечить достаточную дальность и длительность полета исключительно на электрической тяге. "Авиация очень долго уклонялась от электрификации из-за габаритных размеров и большого веса требующихся для всего этого компонентов" - рассказывает Пол Стайн, - "Но технологии развились достаточно быстро и сейчас мы уже говорим о возможности создания трех типов электрических самолетов".

Малые электрические самолеты


Первым видом станут небольшие летательные аппараты типа "воздушных такси", способные перемещать небольшое количество людей на короткие расстояния. Естественно, такие аппараты будут использоваться в городской среде, их использование позволит быстро добираться в самые удаленные точки города, снимая, одновременно, проблемы с обеспечением движения наземных транспортных потоков.

Ко второму виду относятся самолеты среднего класса, такие, как E-Fan X, способные совершать региональные перелеты. И к третьему виду, как не тяжело догадаться, будут относиться большие авиалайнеры, способные совершать интернациональные и межконтинентальные рейсы. "Сейчас нашей целью является создание гибридного самолета с неподвижным крылом для региональных перевозок" - рассказывает Пол Стайн, - "Однако, принимая во внимание быстрые темпы развития технологий батарей и прочих технологий аккумулирования энергии, создание больших электрических самолетов является не соль уж и далеким, как это кажется с первого взгляда".




Ключевые слова:
E-Fan, Airbus, Rolls-Royce, Siemens, Гибридный, Электрический, Самолет

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