Электрическая технология E-Fan X - будущее авиационных грузовых и пассажирских перевозок

Мы уже рассказывали нашим читателям, что силами консорциума, в который входят такие известные компании, как Airbus
, Rolls-Royce и Siemens
, ведется совместная программа, в рамках которой разрабатываются и испытываются технологии, необходимые для создания самолетов на электрической тяге. Данный проект имеет название E-Fan X Jet и его конечной целью является создание гибридного электрического реактивного самолета, полеты которого будут более дешевы, более тихи и который станет будущим всей отрасли грузовых и пассажирских авиаперевозок.
"Авиация является самым последним видом транспорта, куда добрались технологии электрификации. И сейчас нам необходимо приложить массу усилий для того, чтобы нагнать другие виды, которые за это время успели уйти достаточно далеко" - рассказывает Пол Стайн (Paul Stein), главный инженер компании Rolls-Royce, - "Все это является началом эры новой авиации".
Первые самолеты, создаваемые в рамках программы E-Fan X, построены по гибридной схеме из-за того, что существующие современные технологии еще не могут обеспечить достаточную дальность и длительность полета исключительно на электрической тяге. "Авиация очень долго уклонялась от электрификации из-за габаритных размеров и большого веса требующихся для всего этого компонентов" - рассказывает Пол Стайн, - "Но технологии развились достаточно быстро и сейчас мы уже говорим о возможности создания трех типов электрических самолетов".
Первым видом станут небольшие летательные аппараты типа "воздушных такси", способные перемещать небольшое количество людей на короткие расстояния. Естественно, такие аппараты будут использоваться в городской среде, их использование позволит быстро добираться в самые удаленные точки города, снимая, одновременно, проблемы с обеспечением движения наземных транспортных потоков.
Ко второму виду относятся самолеты среднего класса, такие, как E-Fan X, способные совершать региональные перелеты. И к третьему виду, как не тяжело догадаться, будут относиться большие авиалайнеры, способные совершать интернациональные и межконтинентальные рейсы. "Сейчас нашей целью является создание гибридного самолета с неподвижным крылом для региональных перевозок" - рассказывает Пол Стайн, - "Однако, принимая во внимание быстрые темпы развития технологий батарей и прочих технологий аккумулирования энергии, создание больших электрических самолетов является не соль уж и далеким, как это кажется с первого взгляда".