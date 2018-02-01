 |  | Сегодня, 05:42 | Автомобили и транспорт, Информационные технологии

Автомобили-роботы получили новую "нервную систему" от компаний NVIDIA и Aquantia

Автомобиль-робот


Появление самоуправляемых автомобилей-роботов потребует достаточно серьезной модернизации дорожной инфраструктуры, более того, сами автомобили-роботы должны будут отличаться от обычных автомобилей более развитой структурой внутренних информационных магистралей, способных перекачивать огромные объемы информации, требующейся для работы систем автоматического вождения. Недавно специалисты компаний NVIDIA и Aquantia закончили разработку архитектуры сверхбыстродействующей автомобильной коммуникационной системы. Управляющие компьютеры NVIDIA DRIVE Pegasus и DRIVE Xavier AI станут центральными узлами сети Aquantia Multi-Gig, которая станет "автомобильной нервной системой" и обеспечит передачу огромных потоков информации, поставляемой всеми датчиками автомобиля-робота.

"Каждый современный автомобиль-робот будет представлять собой отдельный датацентр на колесах, со своим центральным энергосберегающим суперкомпьютером" -рассказывает Гари Хикок (Gary Hicok), вице-президент компании NVIDIA, - "Для обеспечения бесперебойной работы этого датацентра требуются безопасные, надежные и избыточные сети, которые обеспечат передачу больших объемов информации".

Основой сети Multi-Gig станет 10-гигабитный Ethernet, что обеспечит минимальную задержку при обмене данными между различными узлами автомобиля-робота. Для особо критических магистралей, таких, как соединение лазерного сканера LIDAR с компьютером DRIVE AI, будет проложена отдельная коммуникационная линия. Поток данных от сканера LIDAR и других датчиков намного превышает возможности стандартного для автомобилей протокола CANBUS, который в случае автомобилей-роботов просто не сможет справиться с информационной нагрузкой.

Коммуникационная система Aquantia Multi-Gig


Возможностей 10-гигабитного Ethernet-а будет достаточно не только для передачи данных от LIDAR, камер, радара и других датчиков. Этот вид коммуникаций обеспечит также достаточную избыточность, запас, что является одним из условий обеспечения безопасности движении. И за счет этой избыточности всегда можно рассчитывать, что соответствующие команды управления своевременно дойдут до всех двигателей, приводов и вторичных систем, управляющих основными узлами автомобилей-роботов.

Помимо скоростной избыточности, "нервная система" автомобиля робота должна иметь избыточность со стороны количества физических коммуникационных линий. Эти резервные линии будут использоваться в случае выхода из строя основных линий и их предназначением будет только обеспечение перемещения автомобиля-робота к ближайшей ремонтной мастерской.

Первые системы, состоящие из компьютеров NVIDIA DRIVE Pegasus и DRIVE Xavier AI, имеющие элементы для подключения к сетям Aquantia Multi-Gig будут доступны производителям автомобилей уже в первом квартале 2018 года. "Мозгом" каждого компьютера NVIDIA станет представленная на выставке CES 2018 система-на-чипе Xavier, кроме этого, компьютер DRIVE AI, помимо двух процессоров Xavier, будет иметь и два специализированных графических процессора.

И в заключение следует отметить, что в настоящее время 25 компаний, занимающихся автомобилями-роботами, используют в своей работе решения компании NVIDIA на базе предыдущих версий компьютера DRIVE. Новая связка, DRIVE Pegasus + DRIVE Xavier AI, обеспечит не только дополнительные возможности и большую производительность, она, эта связка, позволит интегрировать в системы автомобилей-роботов технологии искусственного интеллекта, технологий дополненной реальности и т.п.




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