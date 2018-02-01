 |  | Сегодня, 07:13 | Автомобили и транспорт

Компания Ford планирует разработку полицейских патрульных автомобилей-роботов

Робот-полицейский


Технологии автоматического вождения являются одной из областей, которые очень бурно развиваются в настоящее время. В связи с этим и сомневаться не приходится, что полноценные (4 и 5 уровней автономии) автомобили-роботы появятся в не таком уж и далеком будущем и практически все люди пересядут на такие автомобили. К тому же моменту времени на дороги должны выйти автономные полицейские патрульные автомобили, которые будут в состоянии контролировать движение и следить за соблюдением правил в автоматическом режиме. Вполне вероятно, что первые полицейские автомобили-роботы будут выпущены известной компанией Ford, на это указывает недавно полученный компанией патент, описывающий полицейский автомобиль, оснащенный рядом самых современных функций.

Дорожные полицейские почти во всех странах используют одну и ту же тактику. Полицейский автомобиль паркуется в укромном местечке так, чтобы он был малозаметен со стороны дороги. И из такой вот засады полицейские ведут охоту на водителей, превышающих разрешенную скорость и нарушающих другие пункты правил дорожного движения. В будущем полицейском автомобиле-роботе также заложена подобная тактика, а "прятаться" он сможет полностью самостоятельно или под управлением живого полицейского офицера.

Полицейский автомобиль-робот


В систему полицейского автомобиля, построенную на базе технологий искусственного интеллекта, будут заложены возможности обмена данными с другими полицейскими средствами, расположенными неподалеку, такими как дорожные камеры и автоматические измерители скорости. Кроме этого полицейский автомобиль-робот сможет "общаться" с другими автомобилями-роботами и обычными автомобилями, оснащенными специальными функциями. Полицейский автомобиль будет получать от них электронный вариант водительских прав человека, находящегося за рулем, принимать данные о режиме движения и о техническом состоянии автомобиля.

В случае обнаружения нарушителя правил дорожного движения полицейскому автомобилю даже не потребуется его останавливать. Автомобилю нарушителя будет передано предупреждение, которое обязано дойти до водителя, и, в случае необходимости, будет передана электронная штрафная квитанция, которая может быть сразу оплачена в автоматическом режиме без участия человека.

Отметим, что все вышесказанное звучит достаточно странно, когда речь идет об автомобилях-роботах, принципиально не способных нарушать правила дорожного движения. Единственные, на кого смогут в будущем "охотиться" такие полицейские роботы, будут людьми, любителями ручного вождения, которых будет становиться все меньше и меньше с каждым годом. В связи с этим можно усомниться, что технология, описанная в патенте компании Ford, будет вообще когда-нибудь реализована, а если и будет, то очень и очень нескоро.




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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 08:18
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4025
    А вооружение у этого автомобиля будет? Какая-нибудь микроволновая пушка для остановки автомобилей-нарушителей, к примеру?


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