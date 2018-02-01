Компания Ford планирует разработку полицейских патрульных автомобилей-роботов

Технологии автоматического вождения являются одной из областей, которые очень бурно развиваются в настоящее время. В связи с этим и сомневаться не приходится, что полноценные (4 и 5 уровней автономии) автомобили-роботы появятся в не таком уж и далеком будущем и практически все люди пересядут на такие автомобили. К тому же моменту времени на дороги должны выйти автономные полицейские патрульные автомобили
, которые будут в состоянии контролировать движение и следить за соблюдением правил в автоматическом режиме. Вполне вероятно, что первые полицейские автомобили-роботы будут выпущены известной компанией Ford, на это указывает недавно полученный компанией патент, описывающий полицейский автомобиль
, оснащенный рядом самых современных функций.
Дорожные полицейские почти во всех странах используют одну и ту же тактику. Полицейский автомобиль паркуется в укромном местечке так, чтобы он был малозаметен со стороны дороги. И из такой вот засады полицейские ведут охоту на водителей, превышающих разрешенную скорость и нарушающих другие пункты правил дорожного движения. В будущем полицейском автомобиле-роботе также заложена подобная тактика, а "прятаться" он сможет полностью самостоятельно или под управлением живого полицейского офицера.
В систему полицейского автомобиля, построенную на базе технологий искусственного интеллекта, будут заложены возможности обмена данными с другими полицейскими средствами
, расположенными неподалеку, такими как дорожные камеры и автоматические измерители скорости. Кроме этого полицейский автомобиль-робот сможет "общаться" с другими автомобилями-роботами и обычными автомобилями, оснащенными специальными функциями. Полицейский автомобиль будет получать от них электронный вариант водительских прав человека, находящегося за рулем, принимать данные о режиме движения и о техническом состоянии автомобиля.
В случае обнаружения нарушителя правил дорожного движения полицейскому автомобилю даже не потребуется его останавливать. Автомобилю нарушителя будет передано предупреждение, которое обязано дойти до водителя, и, в случае необходимости, будет передана электронная штрафная квитанция, которая может быть сразу оплачена в автоматическом режиме без участия человека.
Отметим, что все вышесказанное звучит достаточно странно, когда речь идет об автомобилях-роботах, принципиально не способных нарушать правила дорожного движения. Единственные, на кого смогут в будущем "охотиться" такие полицейские роботы, будут людьми, любителями ручного вождения, которых будет становиться все меньше и меньше с каждым годом. В связи с этим можно усомниться, что технология, описанная в патенте компании Ford, будет вообще когда-нибудь реализована, а если и будет, то очень и очень нескоро.