Машины-монстры: Огромная аккумуляторная батарея, предназначенная для огромного морского контейнеровоза

Известная компания Maersk, совместно с компанией Trident Maritime Systems, создала аккумуляторную батарею, емкостью в 600 кВт*ч, размещенную внутри стандартного морского контейнера двойной длины, которая предназначена для установки на огромных морских судах-контейнеровозах
. В настоящее время закончено сооружение первого опытного экземпляра такой батареи, которая уже находится на пути к своей конечной цели, судну Maersk "Cape Town", где она будет установлена в декабре этого года.
Контейнеровоз "Cape Town" был спущен на воду в 2011 году, он, курсируя под флагом Сингапура, совершает грузовые рейсы между Западной Африкой и Восточной Азией, а первый рейс этого судна с батареей на борту будет осуществлен в 2020 году. Батарея изначально будет полностью заряжена в порту, и после этого она будет подзаряжаться от судового генератора, от системы рекуперации тепловой энергии. К слову, такие системы рекуперации уже используются практически на всех судах компании Maersk и они превращают в электрическую энергию тепло выхлопных газов корабельных двигателей
.
Использование судовой аккумуляторной батареи позволит сократить количество вредных выбросов в окружающую среду несколькими способами. Во-первых, батарея позволит снизить нагрузку на судовой генератор "Cape Town", отдавая накопленную энергию в моменты пиковых нагрузок. И, во-вторых, наличие батареи позволит не запускать генератор в моменты минимальной нагрузки, что сэкономит ресурс самого генератора, сократит время простоя, требующееся на проведение регламентных и ремонтных работ. Максимальная мощность, которую способна выдать судовая батарея, составляет 1800 kVA, и она, по сути, является резервным источником энергии, способным обеспечить судно энергией в случае выхода из строя основного генератора.
Во время первых рейсов электрифицированного "Cape Town" компания Maersk собирается собрать массу информации, которая послужит подтверждением правильности выбора, сделанного специалистами компании на пути к экологически чистому будущему.
"Эти испытания обеспечат нас более глубоким пониманием всех тонкостей использования технологий аккумулирования энергии. Это, в свою очередь, повлияет на дальнейшую электрификацию флота компании Maersk и создание всей необходимой сопутствующей инфраструктуры в портовых терминалах" - рассказывает Серен Тофт (Soren Toft), исполнительный директор компании Maersk, - "Все это делается в рамках программы по внедрению "низкоуглеродистых технологий" на нашем флоте, который к 2050 году должен стать полностью экологически нейтральным".Машины-монстры
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