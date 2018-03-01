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Машины-монстры: Haliade-X - самый большой и мощный ветрогенератор в мире на сегодняшний день

Турбина Haliade-X


На днях компания Дженерал Электрик представила новый ветрогенератор, который способен вырабатывать на 45 процентов больше энергии, нежели любой из других существующих ветрогенераторов. Турбина Haliade-X, высотой 260 метров, обеспечивает выработку 12 МВт энергии с коэффициентом полезного действия в 63 процента, а в год каждая такая турбина сможет вырабатывать до 67 ГВт*ч, чего достаточно для обеспечения 16 тысяч среднестатистических жилых домов.

Большая мощность новой турбины позволит энергетическим компаниям выйти на расчетные мощности оффшорных ветряных электростанций, используя меньшее количество турбин, а значит, и сокращая суммы капитальных вложений, текущие расходы и расходы на обслуживание оборудования.

Высота турбины Haliade-X


Каждая лопасть турбины Haliade-X имеет длину 107 метров, а полный диаметр ротора составляет 220 метров. Лопасти для турбины-монстра были разработаны и изготовлены датской компанией LM Wind Power, которая в 2016 году была выкуплена компанией Дженерал Электрик и у которой есть производственные мощности в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азии.

Одним из ключевых показателей турбины Haliade-X является высокое значение ее коэффициента полезного действия и коэффициента использования. Последний коэффициент показывает количество произведенной энергии по отношению к количеству энергии, произведенному при непрерывной работе турбины на полной мощности. Фактически этот коэффициент показывает количество энергии, которую сможет выработать турбина в средних условиях и 63 процента турбины Haliade-X опережают аналогичные показатели других турбин на 5-7 процентов.

Энергетические показатели


За следующие несколько лет компания Дженерал Электрик планирует инвестировать порядка 400 миллионов американских долларов в дальнейшую разработку и развертывание турбин Haliade-X. А первая турбина Haliade-X может быть установлена и запущена в эксплуатацию уже к 2021 году.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.




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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 08:05
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4081
    Интересно, до каких пределов можно увеличивать высоту и диаметр таких турбин?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 15:12
    #2 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 284
    Производство больших ветрогенераторов они освоили, теперь приступают к производству большого ветра!
        

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