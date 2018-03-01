Машины-монстры: Haliade-X - самый большой и мощный ветрогенератор в мире на сегодняшний день

На днях компания Дженерал Электрик представила новый ветрогенератор
, который способен вырабатывать на 45 процентов больше энергии, нежели любой из других существующих ветрогенераторов
. Турбина Haliade-X, высотой 260 метров, обеспечивает выработку 12 МВт энергии с коэффициентом полезного действия в 63 процента, а в год каждая такая турбина сможет вырабатывать до 67 ГВт*ч, чего достаточно для обеспечения 16 тысяч среднестатистических жилых домов.
Большая мощность новой турбины позволит энергетическим компаниям выйти на расчетные мощности оффшорных ветряных электростанций
, используя меньшее количество турбин, а значит, и сокращая суммы капитальных вложений, текущие расходы и расходы на обслуживание оборудования.
Каждая лопасть турбины Haliade-X имеет длину 107 метров, а полный диаметр ротора составляет 220 метров. Лопасти для турбины-монстра были разработаны и изготовлены датской компанией LM Wind Power
, которая в 2016 году была выкуплена компанией Дженерал Электрик и у которой есть производственные мощности в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азии.
Одним из ключевых показателей турбины Haliade-X является высокое значение ее коэффициента полезного действия и коэффициента использования. Последний коэффициент показывает количество произведенной энергии по отношению к количеству энергии, произведенному при непрерывной работе турбины на полной мощности. Фактически этот коэффициент показывает количество энергии, которую сможет выработать турбина в средних условиях и 63 процента турбины Haliade-X опережают аналогичные показатели других турбин на 5-7 процентов.
За следующие несколько лет компания Дженерал Электрик планирует инвестировать порядка 400 миллионов американских долларов в дальнейшую разработку и развертывание турбин Haliade-X. А первая турбина Haliade-X может быть установлена и запущена в эксплуатацию уже к 2021 году.Машины-монстры
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