В реакторе ST40 компании Tokamak Energy была создана плазма, температурой в 15 миллионов градусов Цельсия
Не так давно специалистам компании Tokamak Energy удалось получить в недрах созданного ими реактора ST40 типа токамак плазму, температура которой составляла порядка 15 миллионов градусов Цельсия. Для этого использовался метод так называемого компрессионного слияния (merging compression), когда происходит намеренное столкновение двух колец плазмы и уплотнение этой плазмы за счет возникающих эффектов магнитного переподключения (magnetic reconnection). Этот процесс происходит под влиянием сильнейших магнитных полей, вырабатывающих катушками электромагнитов реактора, через которые пропускаются электрические токи, силой в тысячи ампер, что диктует особые условия к качеству изготовления элементов реактора и работы системы его электроснабжения.
"Достижение температуры в 15 миллионов градусов указывает на правильность выбранного нами подхода к реализации технологий управляемого термоядерного синтеза" - рассказывает Джонатан Карлинг (Jonathan Carling), президент компании Tokamak Energy, - "Нашей конечной целью является разработка законченной технологии к 2030 году, и для достижения этой цели нам потребуется последовательно преодолеть целый ряд сложных проблем технического плана".
Несмотря на то, что 15 миллионов градусов являются важной вехой на пути к управляемому термоядерному синтезу, до получения температуры в 100 миллионов градусов специалистам компании Tokamak Energy предстоит пройти еще очень долгий путь. Реактор ST40 - является третьей по счету установкой, созданной в рамках пятиэтапного плана компании, его конструкцией предусмотрено получение температуры в 100 миллионов градусов, но он не предназначена для извлечения энергии, которая будет вырабатываться внутри камеры реактора.
Для дальнейшего увеличения температуры плазмы и продвижения в сторону начала реакций термоядерного синтеза специалистам компании Tokamak Energy придется провести модернизацию оборудования реактора ST40. Необходимость этого продиктована некоторыми вещами, которые были замечены в ходе работы реактора в первый период его экспериментальной эксплуатации.