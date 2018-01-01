 |  | Сегодня, 07:03 | Энергетика

В России готовится ввод в эксплуатацию первой плавающей атомной электростанции "Академик Ломоносов"

Электростанция Академик Ломоносов


Руководство российской энергетической компании "РосЭнергоАтом", которая является одним из отделений государственной компании "РосАтом", объявила о готовности ввода в эксплуатацию первой плавающей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". На борту "Академика Ломоносова" установлены два ядерных реактора KLT-40, которые уже используются в качестве энергетической установки атомных ледоколов. Помимо 70 МВт энергии в виде электричества, станция "Академик Ломоносов" будет способна еще вырабатывать порядка 300 МВт энергии в виде тепла.

Напомним нашим читателям, что атомная станция "Академик Ломоносов" была заложена в апреле 2007 года на верфи завода "СевМаш" в Северодвинске. Однако, уже в августе 2008 года из-за проблем с финансированием контракт был заморожен, а готовые узлы будущей электростанции были переданы на Балтийский завод в Санкт-Петербург, специалисты которого имеют богатый опыт в беле строительства атомных ледоколов.

Сооружение атомной электростанции "Академик Ломоносов" было возобновлено в мае 2009 году и корпус будущего судна, длиной 144 метра и шириной 30 метров, был готов к концу июня 2010 года. А в октябре 2013 года была закончена установка и монтаж двух ядерных реакторов KLT-40, мощностью по 35 МВт каждый.

В мае этого года "Академик Ломоносов" должен быть отбуксирован в Мурманск. Загрузка реакторов топливом будет произведена в октябре, а запуск реакторов назначен на ноябрь этого года. Плавающая атомная электростанция предназначена стать заменой атомной станции, расположенной близ Билибино в Чукотском автономном округе. Первый реактор станции Билибино будет выведен из эксплуатации в 2019 году, а вся станция будет полностью закрыта в 2021 году.




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РосЭнергоАтом, Ядерная, Атомная, Электростанция, ПАТЭС, Море, Электроэнергия, Энергия, Тепло, Эксплуатация, Ввод

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 07:43
    #1 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 219
    угу. только безответственные идиоты и недоумки могут продолжать вкладываться и плодить столь грязные и экологически опасные технологии..(


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    General evolution theory on FB
        
    Сегодня, 09:50
    #2 Написал: svertino

    Публикаций: 0
    Комментариев: 38
    Российские новости всегда вызывают бурю эмоций. От ржунимагу до холодного пота. Вот только серединка куда-то провалилась.
        

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