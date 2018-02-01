Машины-монстры: Самый мощный сверхвысоковольтный трансформатор на сегодняшний день
Известная электротехническая компания ABB в настоящее время проводит тестирование низковольтных и высоковольтных узлов того, что можно назвать самым мощным в мире сверхвысоковольтным трансформатором постоянного тока (UltraHigh-Voltage Direct Current, UHVDC). Эта силовая установка с рабочим напряжением в 1 100 кВ (1.1 миллиона Вольт) была разработана и изготовлена при участии специалистов корпорации SGCC (State Grid Corporation of China) и она будет использоваться для обеспечения работы высоковольтных линий электропередачи, связывающих провинцию Синьцзян, северо-восток Китая, и провинцию Аньхой на востоке.
Введение в строй сверхвысоковольтной энергетической магистрали в Китае станет своего рода новым мировым рекордом по уровню напряжения, эффективности и расстояния передачи электроэнергии. Линия будет способна транспортировать 12 000 МВт, что эквивалентно энергии, вырабатываемой 12 крупными электростанциями, и это на 50 процентов больше, чем обеспечивают существующие HVDC-линии, напряжением 800 кВ. Расстояние, на которое будет передаваться электрическая энергия, будет превышать 3 тысячи километров, в то время, как протяженность 800-кВ линий не превышает 2 тысяч километров.
Когда новая линия будет введена в эксплуатацию, она сможет обеспечить энергией восемь 500-кВ вторичных линий и две линии, напряжением 1000 кВ. Передаваемое новой линией количество энергии будет в два раза превышать среднегодовой расход небольшой страны, такой, как Швейцария.
Для обеспечения работы такого "энергетического монстра", как новая UHVDC-линия, компанией ABB был разработан целый ряд сопутствующих сверхвысоковольтных технологий, 1100-кВ электрические компоненты, включая инверторы, выключатели постоянного тока, изоляторы и т.п.
"1100-кВ UHVDC-линия станет самой высоковольтной линией электропередач в мире. Новый трансформатор является ключевым компонентом всего этого и мы рады, что узлы этого трансформатора успешно прошли критические тесты, результаты которых превысили наши ожидания" - рассказывает Лью ЗеХонг (Liu ZeHong), вице-президент компании SGCC.
И в заключение следует заметить, что компания ABB начала работать с HVDC-технологиями более 60 лет назад и сейчас является одним из безусловных лидеров на этом рынке. В "портфеле" компании находится более 110 реализованных высоковольтных проектов, суммарная мощность которых превышает отметку в 120 000 мегаватт.
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