Исследователи Google DeepMind обучили искусственный интеллект играть в "Quake III Arena" лучше живых людей
Одним из направлений развития систем искусственного интеллекта является улучшение качества и увеличения реалистичности компьютерных игр. В этой области искусственный интеллект может составлять новые карты или управлять действиями неигровых персонажей, которые действуют в манере, практически неотличимой от манеры действия человека. И недавно исследователи из DeepMind, подразделения компании Google, занимающегося искусственным интеллектом, обучили одну из своих систем играть в известную компьютерную игру "Quake III Arena". Через некоторое время, потраченное на тренировки, по уровню игры эта система сначала догнала, а затем и перегнала людей, являющихся наилучшими в этом деле.
Система DeepMind была обучена играть в самый сложный из вариантов, в так называемый "захват флага". При этом, игровая карта менялась на совершенно новую с каждым матчем. ИИ-программа должна была изучить и приспособить к новой карте принципы общей стратегии игры. Части программы, управляющие различными игроками одной команды, должны были сотрудничать друг с другом и конкурировать с игроками команды противника. Кроме этого, программа должна была адаптироваться к стилю и изменениям стиля игры команды противника.
"Наша ИИ-система способна изучить с "чистого листа", как ей необходимо действовать, сотрудничать и конкурировать в абсолютно новой среде" - пишут исследователи, - "Всему этому система научилась точно таким же образом, каким это и делают люди".
Каждая часть, управляющая игроком, так называемый "агент", был искусственно мотивирован для достижения конечной цели, захвата флага противника и доставки его на свою базу. Эти агенты обучались, играя друг против друга и против живых людей. Кроме этого для обучения использовались матчи с быстрым и медленным темпом игры, что позволило агентам накопить опыт и выработать свои основные линии поведения.
После обучения команда ИИ-агентов начала побеждать команды людей. В принципе, это и не удивительно, ведь эти агенты более совместимы друг с другом, нежели люди из команды противника. Более того, искусственный интеллект очень быстро перехватывал у людей самые полезные приемы, такие, как выделение игроков для защиты собственной базы, в то время, как остальные игроки штурмуют базу противника.
Пока еще нет информации, может ли такой подход сработать по отношению к более сложным компьютерным играм, таким, как StarCraft и Dota 2. Но если это удастся, то люди-игроки смогут столкнуться с очень изощренным противником, для победы над которым потребуется приложить немало усилий.