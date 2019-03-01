Компания Google установила новый рекорд по точности вычисления числа Пи - 31.4 триллиона десятичных знаков

В День числа Пи, 14 марта 2019 года (3.14 2019), было объявлено о том, что сервис Google Cloud стал новым мировым рекордсменом по точности вычисления числа Пи. Помимо того, данный случай стал первым разом в истории, когда значение числа Пи было рассчитано при помощи технологий распределенных вычислений на группе виртуальных компьютеров, на чем основано функционирование упомянутого облачного сервиса. Новый рекорд составил 31.4 триллиона (31,415,926,535,897) десятичных знаков, он существенно обогнал предыдущий подобный рекорд, установленный в ноябре 2016 года Петером Трубом (Peter Trueb).
Предыдущий мировой рекорд точности расчетов числа Пи составлял приблизительно 9 триллионов десятичных знаков. Новые рекордные вычисления были проведены при помощи специальной программы "y-cruncher", разработанной Александром Дж. Ие (Alexander J. Yee), сразу после завершения вычислений полученное значение было проверено при помощи формулы Белларда и формулы BBP.
Вычисления значения числа Пи стартовали 22 сентября 2018 года и закончились 21 января 2019, заняв 111.8 дней. С учетом количества используемых процессоров суммарное время расчетов составило 2795 машино-часов, а полное время процесса, включая процедуры проверки полученного значения, составило 121.1 суток. Для вычисления значения числа использовалась формула Чудновского, и в ходе работы программы общий объем данных, считанных с жестких дисков, составил 9.02 терабайта, а записанных - 7.95 терабайта.
Вычисления проводились на 96 виртуальных процессорах с суммарным объемом памяти в 1.4 Тб (96 виртуальных нод n1-megamem). Дисковый массив был организован на 24 узлах n1-standard-16 (16 vCPUs, 60 Гб памяти), к каждому узлу был подключен SSD, емкостью в 10 Тб. Таким образом, общий объем доступного дискового пространства составлял 240 Тб, а максимальный объем используемого пространства - 170 Тб.
И в заключении следует отметить, что пред-предыдущий рекорд точности вычислений числа Пи был установлен в 2013 году на компьютере, использующем графические ускорители NVIDIA. А сейчас уже четко просматривается тенденция, что бурное развитие современных вычислительных технологий приводит к тому, что рекорды расчетов значений различных чисел
и рядов будут делаться все быстрей и быстрей.