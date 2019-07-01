Создан первый опытный образец "молекулярного жесткого диска", способного хранить большие объемы информации

В настоящее время ученые из различных групп и организаций прикладывают большие усилия, направленные на создание устройств хранения информации, способных кодировать эту информацию в структуре молекул органических соединений. Наиболее перспективным видом молекул считаются молекулы синтетической ДНК
, плотность записи информации которых
значительно превосходит плотность записи информации современных жестких дисков. Однако, исследователи из университета Брауна продемонстрировали, что молекулы ДНК являются далеко не единственно возможными "молекулярными носителями информации"
, Они успешно записали и считали цифровую информацию, используя в качестве носителя сложный раствор, содержащий множество синтетических органических веществ.
В экспериментах ученые использовали так называемые метаболомы, которые являются сложными растворами, содержащими сахариды, аминокислоты и другие малые органические молекулы. При записи информации в такой раствор некоторые молекулы начинают реагировать друг с другом, образуя молекулы новых типов, которые как раз и являются носителями информации. А считывание записанной информации производится путем достаточно обычного химического анализа состава раствора метаболомы. Более того, ученые утверждают, что для записи и хранения информации можно использовать более широкий набор органических молекул, чем они использовали в своих экспериментах. Это, в некоторых случаях, позволит еще больше увеличить показатель информационной плотности и повысить надежность и долговечность таких молекулярных хранилищ.
Количество типов молекул в растворе искусственной метаболомы определяет число битов информации, которое способна хранить одна ячейка молекулярной памяти. В своих экспериментах ученые создали растворы-метаболомы, содержащие от 6 до 12 типов различных молекул. Капельки этих смесей, объем которых был равен приблизительно одному нанолитру, были распределены в определенном порядке по поверхности пластины, которая стала чем-то вроде "молекулярного жесткого диска". Для обеспечения точности нанесения капель раствора и точности их дозировки использовался специальный высокоточный робот.
Процедура записи информации в такие молекулярные ячейки памяти заключалась в добавлении в раствор других компонентов, которые вступали в реакцию только с одним из типов молекул, уже находящихся в растворе. После этого производился процесс высушивания жидкого раствора и анализ состава отложений органических молекул, оставшихся на месте бывших жидких капелек. Данные с масс-спектрометра, использовавшегося в качестве анализатора, указывали на наличие в составе тех или иных молекул, что затем расшифровывалось в последовательность логических нулей и единиц.
Таким хитрым способом ученым удалось записать и считать из молекулярного жесткого диска информацию, объемом в два килобайта, источником которой был простой графический файл. Однако, хранение информации
- это только одна из возможностей, предоставляемых данным методом, при его помощи также можно выполнять достаточно сложную биохимическую обработку хранимой информации. Другими словами, созданные учеными "молекулярные жесткие диски" могут превратиться в полноценные биохимические компьютеры, не обладающие потрясающим быстродействием, но работающие в условиях, в которых не могут работать привычные нам кремниевые вычислительные системы.