Компания Honeywell готовит квантовый компьютер на основе пойманных в ловушку ионов

Специалисты компании Honeywell Quantum Solutions продемонстрировали недавно высокоэффективные квантовые вычислительные операции, используя кубиты на базе пойманных в ловушку ионов. Этот этап является главным шагом на пути к созданию самого мощного квантового компьютера в мире на сегодняшний день. И, согласно планам руководства Honeywell, первая очередь этого "ионного" квантового компьютера должна войти в эксплуатацию уже к концу нынешнего, 2019 года.
Напомним нашим читателям, что сейчас в мире уже имеется некоторое количество квантовых компьютеров. Это "спорные" компьютеры компании D-Wave Systems
, количество кубитов в которых превышает 2 тысячи, это компьютеры от компаний Google
, IBM
, Intel
и Rigetti Systems, содержащие от 16 до 72 кубитов. А ионными квантовыми компьютерами занималась до последнего времени лишь относительно недавно появившаяся компания IonQ.
Качество работы кубитов и выполняемых ими операций определяется показателем, называемым квантовой точностью (fidelity). Это в буквальном смысле один из главных параметров любой квантовой вычислительной системы. От его значения зависит, насколько сложные задачи могут быть решены при помощи этой системы, демонстрируя при этом все преимущества ее квантового превосходства
.
Кубиты на базе пойманных в ловушку ионов компании Honeywell продемонстрировали квантовую точность на уровне 99.997 процента, гораздо лучше, чем это может обеспечить любая другая технология прямой адресации кубитов. Из своих высокоточных кубитов специалисты Honeywell сформировали три независимые операционные зоны, содержащие сформированные там квантовые логические элементы, способные выполнять параллельную обработку информации в каждой из этих зон. Такие возможности позволят сократить время выполнения некоторых квантовых алгоритмов и использовать в большей степени возможности соединения кубитов при помощи явления квантовой запутанности.
Все это стало возможным благодаря объединению нескольких "классических" квантовых подсистем, включая высокоточный оптический контроль, при помощи лазерных лучей которого и формируются упомянутые выше операционные зоны. Отметим, что до последнего времени люди могли оперировать ионными кубитами, находящимися лишь в одной единственной операционной зоне.
Специалисты компании Honeywell продолжат развивать далее разработанными ими методы с целью увеличения количества кубитов, способных осуществлять параллельную обработку информации. И эта параллельная обработка информации, параллельное выполнение квантовых алгоритмов станет основным отличием "ионного" квантового компьютера компании Honeywell, который появится уже через относительно небольшое время.