Компания Microsoft разработала новую технологию, позволяющую контролировать 50 тысяч кубитов при помощи простой трехпроводной схемы
Представители компании Microsoft объявили о том, что специалисты лаборатории Microsoft Quantum Lab, находящейся в стенах Сиднейского университета, Австралия, добилась значительного прогресса в области технологии контроля и управления кубитами, "стандартными блоками" квантовых вычислительных и коммуникационных систем. Разработанная ими технология уже была воплощена в виде CMOS-чипа, размером 1 на 2 сантиметра, работающего при температуре, близкой к температуре абсолютного нуля, 50 тысяч кубитов которого контролируются при помощи всего трех проводников.
Отметим, что технология, разработанная сиднейскими исследователями, является универсальной, при небольших изменениях она может успешно работать с любым типом квантовых аппаратных средств, используемых в этой области на сегодняшний день. Это, в свою очередь, означает, что у разработчиков квантовых вычислительных систем появилась возможность преодоления ряда физических ограничений, сдерживающих сейчас дальнейшее развитие этого направления.
"Разработанный нами чип является одним из самых современных квантовых микроустройств на сегодняшний день" - рассказывает профессор Дэвид Рейли (David Reilly), научный директор лаборатории Quantum Lab, - "При его создании были миниатюризированы не только сами кубиты, но и сложнейшие цепи, обеспечивающие функционирование этих кубитов и чипа в целом".
Следующим шагом, который намерены сделать специалисты Microsoft Quantum Lab, станет увеличение масштаба создаваемых устройств до уровня, дающего этим устройствам возможность решения реальных вычислительных задач. И после этого новые квантовые чипы станут основой нового облачного сервиса Azure Quantum, разработка которого ведется в настоящее время. Этот сервис позволит заинтересованным организациям и лицам полностью "погрузиться" в мир квантовых вычислений, начиная с онлайн-обучения, создания собственных программ на языках Q# и QDK, и, естественно, запуска этих приложений на вычислительных мощностях квантового облака.