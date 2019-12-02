Япония стремится стать первой страной, построившей суперкомпьютер экзафлопс-уровня

Известная японская компания Fujitsu закончила разработку новой технологии под названием PRIMEHPC, на основе которой в 2021 году будет построен суперкомпьютер экзафлопс-уровня
Fugaku. Этим самым Япония планирует возвратить себе звание страны-создателя самого быстрого суперкомпьютера в мире, заменив этим компьютером суперкомпьютер K, находящийся сейчас в распоряжении государственного научно-исследовательского института Riken. Суперкомпьютер Fugaku будет приблизительно в 40 - 120 раз быстрее суперкомпьютера K, и его производительность достигнет отметки более чем 10 квадрильонов вычислений с плавающей запятой в секунду.
Технология PRIMEHPC поддерживает проверенный временем интерконнект Tofu D, который придаст системе Fugaku возможность масштабирования и обеспечит плотность до 384 вычислительных узлов на стандартную стойку. За счет этого, на базе стоек FX1000 можно будет создавать эффективные вычислительные системы любого масштаба, максимальная теоретическая производительность которых составляет 1.3 экзафлопс. Имеющиеся сейчас модели стоек FX1000 и FX700 используют водяную систему охлаждения, что способствует увеличению эффективности и уменьшению количества потребляемой энергии.
Некоторое время назад Соединенные Штаты
и Китай
объявили о своих планах на строительство суперкомпьютеров с сопоставимыми с Fugaku характеристиками к 2020 и 2021 году. Первой американской системой экзафлопс-уровня станет суперкомпьютер Aurora, который в 2021 году должна получить в свое распоряжение Национальная лаборатория Аргонна (Argonne National Laboratory) американского Министерства энергетики.
Однако, существует, пусть и очень малая, но вероятность того, что реализация планов США и Китая по созданию суперкомпьютеров экзафлопс-уровня столкнется с проблемами и будет продлена на более поздние сроки. И в этом случае у Японии имеются все шансы стать первой страной, построившей суперкомпьютер экзафлопс-уровня.
Тем временем, компания Fujitsu планирует начать глобальные продажи стоек PRIMEHPC FX1000 и PRIMEHPC FX700, которые станут первыми представителями серии "Fujitsu Supercomputer PRIMEHPC". И первые поставки суперкомпьютерного оборудования, построенного на базе самых современных технологий, будут начаты уже в марте 2020 года.