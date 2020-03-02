Компания Honeywell представляет самый мощный в мире квантовый компьютер

Ориентировочно в течение последующих трех месяцев компания Honeywell
планирует вывести на рынок самый мощный квантовый компьютер на данный момент времени. Самым мощным он будет с точки зрения так называемого квантового объема, показателя, который не зависит напрямую от количества кубитов и представляет собой меру относительной сложности задач, которые могут быть решены при помощи данной вычислительной системы. У нового квантового компьютера Honeywell величина квантового объема будет равна 64 и это вдвое больше аналогичного показателя любой из существующих квантовых вычислительных систем.
Квантовый объем - это метрика, выраженная одним целым числом, значение которого может быть получено при помощи специализированного программного обеспечения, ориентированного пока на квантовые системы малого и среднего масштаба. Это программное обеспечение определяет максимальные размеры (ширину и глубину) квантовой схемы, которую можно "собрать из стандартных блоков" в недрах компьютера.
Впечатляющие показатели квантовой системы Honeywell являются результатом использования инновационной QCCD-технологии (quantum charge coupled device). Основой этой технологии являются ионы, заключенные внутри электромагнитной ловушки
, управление которыми осуществляется при помощи импульсов лазерного света. В данной системе используется два вида ионов, ионы 171Yb+ выступают в роли собственно кубитов, а ионы 138Ba+ выполняют вспомогательную роль, участвуя в процессе охлаждения ловушки и обеспечивая выполнение параллельных операций расположенными рядом кубитами. Благодаря такому подходу, эти кубиты могут быть организованы в виде произвольных квантовых схем, управляющие элементы которых
могут находиться на расстоянии до 750 микрометров от самих кубитов.
Ионные кубиты компании Honeywell могут изготавливаться при помощи адаптированных технологий, которые уже давно используются для производства полупроводниковых чипов. При этом, возникающие производственные дефекты имеют более понятную природу, нежели дефекты, возникающие при использовании альтернативных технологий производства кубитов.
Стоит отметить, что руководство компании рассчитывает увеличивать квантовый объем своих систем минимум на порядок каждый год в течение следующих пяти лет. Это означает, что в 2025 году квантовый компьютер Honeywell, кубиты которого представляют собой заключенные в ловушке ионы, будет иметь показатель квантового объема в 6.4 миллиона. Для сравнения, компания IBM рассчитывает только к 2025 году получить квантовый объем своих систем, равный 1000, а значение 100 тысяч - к 2030 году.
Первой компанией, которая получит в свое распоряжение новый квантовый компьютер компании Honeywell, станет компания JPMorgan Chase, предоставляющая финансовые услуги на мировом рынке. И в скором времени специалисты Honeywell и JPMorgan Chase займутся совместной разработкой специализированных финансовых алгоритмов, оптимизированных для выполнения на квантовом компьютере.