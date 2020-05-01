Компания Microsoft отдает мятый по мощности суперкомпьютер в распоряжение искусственного интеллекта
На прошедшей неделе представители компании Microsoft объявили о завершении создания нового суперкомпьютера, являющегося пятым в мире по вычислительной мощности. Этот суперкомпьютер, в составе которого содержится 285 тысяч вычислительных процессорных ядер и 10 тысяч графических процессоров, был создан Microsoft совместно с Исследовательской организацией OpenAI, находящейся в Сан-Франциско и специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта. Компания Microsoft объявила о сотрудничестве с OpenAI в прошлом году и внесла 1 миллиард долларов в финансирование этого проекта, а новый суперкомпьютер скоро станет одной из самых мощных и важных частей облачной системы Microsoft Azure.
К сожалению, заявление о создании нового суперкомпьютера, прозвучавшее в рамках ежегодной конференции Microsoft Build, не обеспечило должного количества информации о характеристиках системы и о ее технических особенностях. Известно лишь то, что по вычислительной мощности этот суперкомпьютер находится между обладателями 4 и 5 места мирового рейтинга суперкомпьютеров Top500.
На четвертой позиции рейтинга Top500 находится китайский суперкомпьютер Tianhe-2A "Milky Way", производительностью 61.4 петафлопса, а на пятой - система Frontera Dell C6420, находящаяся в распоряжении Техасского университета и имеющая вычислительную мощность в 23.5 петафлопса.
Новый суперкомпьютер компании Microsoft еще не получил официального названия, но, по информации, полученной от инсайдеров известным изданием ZDNet, кодовое название этого проекта - Odyssey. Кроме этого, журналисты ZDNet обратили внимание на недавние вакансии компании Microsoft, в которых упоминается возможность работать с "крупномасштабным суперкомпьютером, эквивалентным по мощности и объемам оперируемых данных 100 тысячам обычных компьютеров".
Кевин Скотт (Kevin Scott), технический директор Microsoft, написал чуть позже в блоге компании: "Это будет в состоянии выполнять сотни различных задач в области обработки естественного языка и параллельно сотни задач в области компьютерного видения. И когда мы получим возможность свободного комбинирования результатов выполнения этих задач, появятся такие перспективы, которые сейчас даже трудно себе представить".
И в заключение следует отметить, что создание нового суперкомпьютера является большим шагом к началу эры истинного искусственного интеллекта (true artificial general intelligence, AGI), использование которого позволит компьютеру воспринимать и понимать окружающий нас мир точно так, как это делает живой человек.